Szła jak burza, a tu nagłe wycofanie. Mistrzyni Szlema wypada z drabinki Świątek

Marketa Vondrousova rozpoczęła turniej WTA 1000 w Indian Wells od mocnego uderzenia. W meczu drugiej rundy pokonała Bernardę Perę, oddając rywalce zaledwie dwa gemy. W kolejnej fazie miało dojść do bardzo ciekawego starcia z udziałem rozpędzonej Czeszki i ćwierćfinalistki tegorocznego Australian Open - Martą Kostiuk. Na dodatek Ukrainka w zeszłym tygodniu była o krok od triumfu w turnieju WTA 500 w San Diego, ale przegrała w finale z Katie Boulter .

Do meczu Markety i Marty jednak nie dojdzie. Organizatorzy turnieju poinformowali, że mistrzyni Wimbledonu wycofała się z rywalizacji. Tym samym Kostiuk walkowerem przeszła do 1/8 finału, gdzie zagra z Beatriz Haddad Maią lub Anastazją Pawliuczenkową. Czeszka znajdowała się w górnej połówce drabinki, gdzie jest również Iga Świątek. Wiemy już jednak, że podczas kalifornijskiej rywalizacji nie dojdzie w półfinale do starcia Polki z Czeszką.