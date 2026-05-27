Szkoleniowiec Świątek ruszył zaraz po meczu. Tam nie mogło go zabraknąć

Iga Świątek idzie jak burza w tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polka w meczu otwarcia pokonała Australijkę Emerson Jones 6:1, 6:2, a w środę na korcie Philippe-Chatrier wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, wygrywając 6:2, 6:3. W pomeczowym wywiadzie Raszynianka zapytana została między innymi o to, jak wyglądały jej przygotowania do turnieju w Paryżu pod wodzą nowego szkoleniowca. Nie tak dawno bowiem sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, a jego miejsce w jej teamie zajął były trener Rafaela Nadala, Francisco Roig. Polka nie ukrywała, że możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem tak doświadczonego i cenionego w tenisowym środowisku szkoleniowca to dla niej sama przyjemność.

Choć sama Iga wielokrotnie powtarza, że w trakcie turniejów nie sprawdza swojej drabinki i stara się nie przejmować tym, jakie rywalki może spotkać na swojej drodze, jej sztab szkoleniowy pod tym względem "całą robotę" wykonuje za nią. Od kolejnej rywalki zależy bowiem, na jakich czynnikach Iga Świątek będzie musiała skupić się w kolejnych treningach. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu meczu Igi Świątek w Sarę Bejlek trener Francisco Roig błyskawicznie opuścił boks na trybunach kortu Philippe-Chatrier.

Francisco Roig błyskawicznie opuścił boks po meczu Igi Świątek. Potem "przyłapały" go kamery

Kilkanaście minut później telewizyjne kamery "przyłapały" hiszpańskiego szkoleniowca na... trybunach kortu numer siedem, gdzie na krótko po zakończeniu meczu Świątek-Bejlek swoją walkę o udział w trzeciej rundzie turnieju Rolanda Garrosa rozpoczęły Magda Linette i Jelena Ostapenko. Obecnemu trenerowi byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa towarzyszył Tomasz Moczek, sparingpartner Świątek.

Z triumfatorką meczu Linette - Ostapenko Iga Świątek zmierzy się w piątek, 28 maja. Poczynania polskich zawodników na imprezie wielkoszlemowej w Paryżu śledzić można na stronie Interii.

