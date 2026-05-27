Szkoleniowiec Świątek ruszył zaraz po meczu. Tam nie mogło go zabraknąć

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Iga Świątek odniosła kolejny triumf na korcie Philippe-Chatrier i w drugiej rundzie odprawiła z kwitkiem Sarę Bejlek, wygrywając z Czeszką 6:2, 6:3. Tuż po zakończeniu meczu byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa boks jej opuścił Francisco Roig. Trener Igi Świątek kilkanaście minut później przyłapany został na trybunach kortu, gdzie swój mecz rozgrywała Magda Linette. Na meczu rodaczki swojej podopiecznej Hiszpan pojawił się wcale nie bez powodu.

Francisco Roig i Iga Świątek
Francisco Roig i Iga ŚwiątekMATTHIEU MIRVILLEAFP

Iga Świątek idzie jak burza w tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Polka w meczu otwarcia pokonała Australijkę Emerson Jones 6:1, 6:2, a w środę na korcie Philippe-Chatrier wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, wygrywając 6:2, 6:3. W pomeczowym wywiadzie Raszynianka zapytana została między innymi o to, jak wyglądały jej przygotowania do turnieju w Paryżu pod wodzą nowego szkoleniowca. Nie tak dawno bowiem sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, a jego miejsce w jej teamie zajął były trener Rafaela Nadala, Francisco Roig. Polka nie ukrywała, że możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem tak doświadczonego i cenionego w tenisowym środowisku szkoleniowca to dla niej sama przyjemność.

Choć sama Iga wielokrotnie powtarza, że w trakcie turniejów nie sprawdza swojej drabinki i stara się nie przejmować tym, jakie rywalki może spotkać na swojej drodze, jej sztab szkoleniowy pod tym względem "całą robotę" wykonuje za nią. Od kolejnej rywalki zależy bowiem, na jakich czynnikach Iga Świątek będzie musiała skupić się w kolejnych treningach. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu meczu Igi Świątek w Sarę Bejlek trener Francisco Roig błyskawicznie opuścił boks na trybunach kortu Philippe-Chatrier.

Świątek już to wie. Tyle zapłacą jej Francuzi, a to jeszcze nie koniec

Francisco Roig błyskawicznie opuścił boks po meczu Igi Świątek. Potem "przyłapały" go kamery

Kilkanaście minut później telewizyjne kamery "przyłapały" hiszpańskiego szkoleniowca na... trybunach kortu numer siedem, gdzie na krótko po zakończeniu meczu Świątek-Bejlek swoją walkę o udział w trzeciej rundzie turnieju Rolanda Garrosa rozpoczęły Magda Linette i Jelena Ostapenko. Obecnemu trenerowi byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa towarzyszył Tomasz Moczek, sparingpartner Świątek.

Z triumfatorką meczu Linette - Ostapenko Iga Świątek zmierzy się w piątek, 28 maja. Poczynania polskich zawodników na imprezie wielkoszlemowej w Paryżu śledzić można na stronie Interii.

Radwańska zapytana o relację z siostrą. Przyznała to wprost. "Non stop"

Iga Świątek i Francisco Roig
Iga Świątek i Francisco RoigJavier Garcia/ShutterstockEast News
Tenisistka w czapce z daszkiem i sportowym stroju siedzi z ręcznikiem w dłoniach, spoglądając w stronę obiektywu, w tle rozmyte kolorowe światła.
Magda LinetteMANAN VATSYAYANAAFP
Młoda kobieta z jasnobrązowymi włosami spiętymi w kucyk, ubrana w biały sportowy strój, stoi zwrócona bokiem, patrząc z powagą przed siebie. Tło jest rozmyte, podkreślając główną postać.
Jelena OstapenkoPatrick HAMILTONAFP


Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja