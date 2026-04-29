Sześć prób na nic. Tytuł Świątek na tapecie. Sabalenka w stanie wstrząsu

Tomasz Brożek

Wtorkowa porażka Aryny Sabalenki z Hailey Baptiste w ćwierćfinale imprezy WTA 1000 w Madrycie odbija się szerokim echem. Wielka faworytka wypadła z drabinki po tym, jak sama zmarnowała sześć piłek meczowych. Po klęsce liderki światowego przywołana została między innymi Iga Świątek. Na tapet trafił tytuł zdobyty przez Polkę przed dwoma laty właśnie w Madrycie, po widowiskowym triumfie nad Aryną Sabalenką.

Aryna Sabalenka z dłonią przy ustach oraz Iga Świątek z trofeum i serpentynami po finale w Madrycie.
Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek po triumfie w Madrycie sprzed dwóch lat

Niespodzianka? To mało powiedziane. Wtorkowa porażka Aryny Sabalenki z Hailey Baptiste natychmiast urosła do rangi sensacji. Białorusinka była wszak główną pretendentką do końcowego triumfu, zwłaszcza po tym, jak z turniejowej drabinki odpadły jej - w teorii - najgroźniejsze rywalki na czele z Igą Świątek, Jeleną Rybakiną i Coco Gauff.

Tym razem jednak liderka rankingu WTA musi zadowolić się tylko ćwierćfinałem, choć zapewne długo nie będzie mogła odżałować bolesnej porażki. Zwłaszcza, że sama miała kilka okazji, by zakończyć mecz swoim triumfem. A było ich dokładnie sześć. Właśnie tyle piłek meczowych zmarnowała bowiem tenisistka rodem z Mińska.

Jest to tym bardziej zaskakujące, że Aryna Sabaelnka nie zwykła marnować takich okazji, o czym najlepiej świadczy statystyka przytoczona po jej porażce przez OptaAce.

Aryna Sabalenka przegrała swój pierwszy mecz, w którym miała piłkę meczową od finału w Madrycie z 2024 roku przeciwko Idze Świątek. Niesamowite
ogłaszają tamtejsi eksperci

W pamiętnym boju z Polką przed dwoma laty - okrzykniętym potem przez WTA najlepszym meczem 2024 roku - Aryna Sabalenka miała po swojej stronie trzy piłki meczowe. Dwie w 12. gemie trzeciego seta, przy serwisie Igi Świątek i kolejną już w rozstrzygającym o wszystkim tie-breaku. Jak wczoraj, tak i wtedy, nie wykorzystała jednak swojej okazji.

Po wczorajszym meczu z Hailey Baptiste Aryna Sabalenka biła się w pierś, przyznając, że sama jest sobie winna. Swoimi błędami napędziła bowiem Amerykankę. Przy okazji nie odebrała jej jednak tenisowej klasy, gratulując zwycięstwa.

- W pierwszym gemie, w drugim secie, po prostu popełniłam dwa podwójne błędy serwisowe znienacka. Wydawało się, że to dodało jej wiary. Potem zaczęła grać bardziej agresywnie. Grała odważnie. Cóż mogę powiedzieć? Brawo - stwierdziła liderka rankingu WTA, która porażkę z Madrytu będzie zapewne chciała niebawem powetować sobie w Rzymie.

Vit Kopriva - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

