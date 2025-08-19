Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sześć godzin od finału, a tu taki komunikat Paolini. Jest reakcja ze strony Świątek

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wyśmienicie podczas tegorocznego turnieju WTA 1000 w Cincinnati spisała się Iga Świątek. Ta w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu triumfowała w rozgrywkach, pokonując w wielkim finale 7:5, 6:4 Jasimine Paolini. Tuż po zakończeniu spotkania obie tenisistki podziękowały sobie za rywalizację w pięknych słowach. Na tym się jednak nie zakończyło, bowiem Polka oraz Włoszka zwróciły się w swoim kierunku jeszcze raz.

Jasmine Paolini (po prawej) i Iga Swiątek (po lewej)
Jasmine Paolini (po prawej) i Iga Swiątek (po lewej)Matthew Stockman/Getty ImagesGetty Images

Po zmaganiach w Bad Homburg, na Wimbledonie po raz trzeci w tym sezonie w finale zameldowała się Iga Świątek. Ta dokonała tego podczas zmagań WTA 1000 w Cincinnati, gdzie w drodze do decydującego starcia nie straciła, chociażby jednego seta. W spotkaniu o końcowy triumf zmierzyła się z dobrze znaną w Polsce Jasmine Paolini. Spotkanie zapowiadane było, jako wielkie widowisko i zdecydowanie nie zawiodło. Finalnie górą w dwóch setach wyszła Polka, dzięki czemu wygrała swój drugi w tym sezonie turniej.

Tuż po spotkaniu podczas 24-latka miała okazję przemówić do wszystkich zgromadzonych na trybunach, a także przed odbiornikami. Pierw chwilę poświęciła jednak swojej rywalce, której podziękowała za grę, a także za to, że jest taka pozytywna.

Gratulacje dla Ciebie za wspaniały za cały turniej. Grałaś świetnie i mam nadzieję, że zagramy razem w finale na US Open. Dziękuję za to, że jesteś zawsze taką pozytywną osobą w szatni. Nie ma zbyt wiele tenisistek wśród nas, które są tak pozytywne jak ty. Zawsze dobrze Cię widzieć. Dziękuję Ci za to i gratulacje dla całego Twojego zespołu za świetną pracę, którą wykonujecie
powiedziała po meczu.

    Ciepłych słów w kierunku triumfatorki użyła także sama Paolini, która pogratulowała jej świetnej gry. Nie zapomniała także wspomnieć o całym zespole Polki.

    - Iga grałaś świetnie. Gratulacje dla ciebie i całego twojego zespołu - mówiła.

    Na tym nie koniec, nadeszły kolejne gratulacje

    Zaledwie sześć godzin po zakończeniu starcia Włoszka umieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis, gdzie zdecydowała się na krótkie podsumowanie ostatnich dwóch tygodni spędzonych w Cincinnati. W poście nie zabrakło także kolejnych gratulacji dla Świątek.

    - To były dwa niesamowite tygodnie tutaj, w Cincinnati i bardzo się cieszę, że wróciłam po kilku trudnych miesiącach. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy sprawili, że ten turniej mógł się odbyć, a także mojemu zespołowi, ze szczególnym podziękowaniem dla Włoskiej Federacji Tenisowej i Sary Errani za pomoc, kiedy najbardziej jej potrzebowałam. To fantastyczne miejsce, wspaniały turniej, a my możemy grać przed niesamowitą publicznością. Mam nadzieję, że wrócę tu za rok. Gratulacje, Iga, świetnie zagrałaś! - napisała.

    Co ciekawe, Polka nie pozostała 29-latce dłużna i przy okazji swojego osobnego postu ponownie pogratulowała wyniku. We wpisie przyznała również, że nie spodziewała się końcowego triumfu w turnieju. Dodała też kilka słów odnośnie pracy, jaką wykonuję ze swoim sztabem szkoleniowym.

    - To chyba prawda, że najlepsze rzeczy przychodzą do Ciebie, gdy najmniej się ich spodziewasz. Jak już mówiłam, jestem mega dumna z pracy, jaką wkładamy jako zespół, aby to się stało. Szlifuję bez względu na wszystko, buduję odporność i cierpliwość. Nie zawsze jest łatwo, nie przychodzi to naturalnie. To tylko ciągła i celowa praca i wiara, że wszystko jest możliwe. Nie mogłabym być szczęśliwsza. Gratulacje Jasmine i Twojej drużynie za wspaniały turniej - czytamy we wpisie.

    Świeżo upieczona mistrzyni z Cincinnati nie ma zbyt dużo czasu na radość, gdyż już w poniedziałek przystąpi do turnieju miksta podczas US Open. W duecie z Casperem Ruudem o ćwierćfinał zmagań zawalczy z Madison Keys oraz Francesem Tiafoe.

