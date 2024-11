Szejkowie sypnęli złotem, u Sabalenki pękła bariera. Choć Świątek była szybsza

Sześć milionów dolarów w Rijadzie dla Sinnera, za towarzyski turniej. Najlepsza tenisistka dostanie mniej, za WTA Finals. Choć niewiele

Najlepiej płatnym kobiecym turniejem w tym roku był US Open - wygrała go Sabalenka, skasowała za to 3,6 miliona dolarów. U mężczyzn wielkoszlemowe stawki są takie same, ale... niedawno w Rijadzie odbył się towarzyski turniej "6 Kings Slam" - jego triumfator, Jannik Sinner, skasował za trzy wygrane mecze... sześć milionów dolarów. Najlepsza zawodniczka w WTA Finals aż tyle nie otrzyma, ale niewiele mniej. Maksymalnie - nieco ponad pięć milionów. Co i tak będzie rekordową wypłatą w historii.