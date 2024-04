Szczęśliwe losowanie Świątek, pech Sabalenki. Znamy drabinkę WTA 1000 w Madrycie

Tegoroczny sezon na mączce rozpoczął się dla Igi Świątek inaczej niż poprzednie. W ostatnich dwóch sezonach Polka rozpoczynała od wygranego turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Tym razem nasza tenisistka musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny w półfinale niemieckiej imprezy. Dla 22-latki była to pierwsza porażka w tych zmaganiach. Z kolei reprezentantka Kazachstanu poszła za ciosem i triumfowała także w finale z Martą Kostiuk .

Teraz rywalizacja przenosi się do Madrytu, gdzie zostanie rozegrany turniej rangi WTA 1000. Przed rokiem najlepsza okazała się tam Aryna Sabalenka, która pokonała w finale Igę Świątek . Teraz Białorusinka stanie przed szansą, by obronić trofeum. Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż jej dyspozycja jest wielką niewiadomą. Od Australian Open notuje słabsze występy i nie przypomina zawodniczki, która triumfowała w Melbourne.

Wylosowano drabinkę WTA 1000 w Madrycie. Iga Świątek poznała potencjalne rywalki

Liderka rankingu WTA może mówić o sporym szczęściu. Tym razem do jej połówki trafiła Coco Gauff, która wydaje się obecnie w gorszej dyspozycji niż Jelena Rybakina. Triumfatorka turnieju WTA 500 w Stuttgarcie trafiła do części Aryny Sabalenki, co oznacza, że Polka może trafić na Kazaszkę lub Białorusinkę dopiero w finale zmagań.