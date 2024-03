Szczere wyznanie Świątek. Wskazała cztery osoby, nie ma już wątpliwości

Iga Świątek wskazała cztery osoby, które wywarły na nią wpływ

Polka nigdy nie kryła się z tym, że jest wielką fanką Hiszpana, czego i tym razem nie omieszkała podkreślić. - Rafael Nadal był moim idolem od najmłodszych lat i zainspirował mnie do ciężkiej pracy i zachowania pokory - wyznała.

A co zaimponowało jej w wielkich legendach żeńskiego tenisa? - Steffi Graf za dążenie do doskonałości i intensywną obecność na korcie. Serena i Venus Williams za to, że kształtują naszą grę w sposób, w jaki gramy dzisiaj i zmieniają ją na tak wielu poziomach - podkreśliła raszynianka.