Szczere wyznanie Janowicza. Padło pytanie o Świątek, a tu słowa o torturach

Jerzy Janowicz nie jest jeszcze co prawda byłym polskim tenisistą, bowiem kariery wciąż oficjalnie nie zakończył, ale najprawdopodobniej w takich kategoriach należy rozpatrywać jego dokonania na światowych, tenisowych kortach.

Swój najjaśniejszy moment chwały 32-letni zawodnik miał w 2013 roku. To wówczas w kapitalnym stylu awansował do półfinału Wimbledonu - drogę do wielkoszlemowego finału zagrodził mu Andy Murray - a także zajmował najwyższe w swojej karierze, 14. miejsce w rankingu ATP.