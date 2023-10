Szczere słowa Igi Świątek do zespołu. "Wiecie, jak czasem jest ciężko"

W drodze do wielkiego finału China Open Iga Świątek pokonała wielkie tenisistki, takie jak Caroline Garcia czy Coco Gauff. W wielkim finale spotkała się z nieprzewidywalną Ludmiłą Samsonową , która wcześniej wyeliminowała Jelenę Rybakinę .

W tym pojedynku Iga Świątek nie dała się zaskoczyć. Pokonała swoją rywalkę, przegrywając łącznie zaledwie cztery gemy i popełniając bardzo niewiele błędów niewymuszonych. To spotkanie było niemalże kompletne w wykonaniu polskiej mistrzyni.

Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi. "Wiecie, jak czasem jest trudno"

- Bez względu na to, co dziś wydarzyło się na korcie, dziękuję ci, Ludmiła, i gratuluję ci tego, jak dobrą osobą jesteś - powiedziała Iga Świątek w kierunku swojej rywalki. Później Polka zwróciła się do swojego zespołu.