Szalony tie-break i popis Igi w drugim secie. Tak Rybakina poległa ze Świątek w Dosze

W ćwierćfinale tegorocznego "tysięcznika" w Dosze Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Polka i Kazaszka nie poszły śladem innych koleżanek po fachu ze ścisłej czołówki rankingu WTA i w przeciwieństwie do Aryny Sabalenki, Coco Gauff, Jasmine Paolini czy Zheng Qinwen wygrały swoje pierwsze mecze w tym turnieju. Tak się złożyło, że już w kolejnej rundzie zmierzą się ze sobą w przedwczesnym finale.

Iga Świątek w tym roku walczy o to, aby turniej w Dosze wygrać po raz czwarty z rzędu. Przed rokiem to właśnie Jelena Rybakina była jej finałową rywalką. Polka nie rozpoczęła tamtego pojedynku najlepiej. Dwa pierwsze przełamania w meczu padły łupem Rybakiny i w pewnym momencie Kazaszka prowadziła już 4:1.

Świątek wróciła z 1:4. Wygrała po szalonym tie-breaku, w drugim secie zagrała koncert i sięgnęła po tytuł

Polka w kluczowym momencie seta stanęła na wysokości zadania i przełamała na 2:4, a później na 4:4. W pierwszym secie doszło do tie-breaka, który dramaturgią dorównał całemu setowi. Ostatecznie to Polka wygrała go 10:8 dopiero po czwartej piłce setowej.