Szalony mecz wielkiej rywalki Świątek. Surrealistyczne liczby. To niemal niemożliwe

Chociaż Jelena Ostapenko bywa nazywana "koszmarem" Igi Świątek, bo wyraźnie ma patent na liderkę rankingu WTA, to jednak sama na sporo swoich demonów, z którymi musi zmagać się na korcie. To często ciekawsza batalia niż sam mecz. Pokazało to również ostatnie starcie Łotyszki podczas turnieju WTA w Rzymie z Sarą Sorribes Tormo. Kiedy spojrzymy na liczby, wygląda to wszystko surrealistycznie. No ale to cała Ostapenko.