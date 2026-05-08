Iga Świątek po kompletnie nieudanym występie w turnieju WTA 1000 w Madrycie z dużymi nadziejami przystąpiła do rywalizacji w znanym i lubianym przez siebie Rzymie. Polka na papierze miała nieco szczęścia, jeśli chodzi o losowanie drabinki na początkowych etapach włoskiej imprezy.

W pierwszej rundzie z racji wysokiego miejsca w rankingu przyznano jej oczywiście wolny los. W drugiej zaś przyszedł czas na spotkanie z bardzo dobrą znajomą z czasów wczesnej tenisowej młodości. Po drugiej stronie siatki stanęła bowiem Amerykanka - Catherine McNally, która dała się Idze we znaki podczas Wimbledonu.

Rekord w Rzymie. Ogłaszają po meczu Igi Świątek

Tym razem nie było inaczej. Polka wygrała pierwszą partię, tracąc ledwie gema. Później sprawy znacznie się skomplikowały i mecz został rozegrany na pełnym dystansie. Ostatecznie jednak to Iga cieszyła się z końcowego triumfu i czeka na swoją rywalkę już w trzeciej rundzie.

Jak się okazuje, w tym dniu organizatorzy pobili rekord. "IBI 2026: rekord wszech czasów pod względem liczby sprzedanych biletów w ciągu jednego dnia. Internazionali BNL d'Italia nadal pisze własną historię: 30 703 bilety sprzedano tylko podczas dzisiejszej popołudniowej sesji, a po doliczeniu sesji wieczornej łączna liczba sprzedanych dziś biletów przekroczyła 40 000" - czytamy w komunikacie.

"To niezwykły wynik, który potwierdza rosnące zainteresowanie kibiców turniejem oraz tenisem na najwyższym poziomie na Foro Italico. Dzisiejsze dane ustanowiły więc nowy absolutny rekord liczby biletów sprzedanych w ciągu jednego dnia w historii BNL Italia Open" - dodano. Bez wątpienia mecz Igi Świątek w znaczącym stopniu przyczynił się do takiego wyniku.

Naomi Osaka, Rzym 2026 TIZIANA FABI AFP

Iga Świątek po meczu z Caty McNally EPA/ETTORE FERRARI/ PAP/EPA

Iga Świątek z problemami awansowała do 3. rundy turnieju w Rzymie FILIPPO MONTEFORTE AFP

