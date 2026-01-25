Iga Świątek do Australian Open w tym roku przystępowała bez większych oczekiwań, jeśli chodzi o podejście kibiców. O ile w poprzednich latach Polka przed startem imprezy w Melbourne zwykle prezentowała naprawdę wysoką formę w reprezentacyjnym turnieju United Cup.

O tyle w tym roku sytuacja była zgoła odmienna, bo po tym, co Iga pokazała w Sydney panował raczej dość powszechny niepokój o dyspozycję wiceliderki rankingu WTA. Pierwszy mecz w Australian Open zdawał się potwierdzać to, o czym tak wiele mówiło się przed startem pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie.

Niepokój o Świątek. Celt mówi wprost

Polka pokonała wprawdzie Yue Yuan, ale 130. tenisistka rankingu postawiła Idze naprawdę trudne warunki. W pewnych momentach można było odczuć, że Polka jest dominowana przez rywalkę. W drugiej rundzie takich problemów z Czeszką Bouzkovą nie było, bo ta grała zwyczajnie wolniej.

W trzeciej rundzie przyszedł czas na zdecydowanie poważniejsze starcie - z Anną Kalinską, która w przeszłości potrafiła Idze sprawić sporo problemów. Tym razem Polka weszła w mecz wręcz spektakularnie. Świątek wygrała 6:1 w ledwie 25 minut i przypomniały się jej najlepsze czasy.

Druga partia była zgoła odmienna. Skończyła się wynikiem 6:1, ale dla Rosjanki i trwała aż piętnaście minut dłużej. Najbardziej szokujący był procent wygranych punktów po trafionym serwisie przez Igę. Ten bowiem zatrzymał się na liczbie 13. Polka wygrała ledwie jeden na osiem takich punktów.

Gdyby nie fakt, że wszystko potwierdzają suche liczby, to trudno byłoby w to uwierzyć. Na całe szczęście w trzeciej partii Iga odnalazła dobrą grę i wygrała... 6:1. Tym, co dzieje się z Polką niepokoi się Dawid Celt. - Nie wiem, co się stało w tym drugim secie, ale to jest bardzo niepokojące - ocenił na kanale "Break Point" kapitan reprezentacji Polski w BJK Cup.

Można byłoby uznać, że to jednostkowy przypadek, gdyby faktycznie wcześniej nie działy się podobne rzeczy, ale nie tak dawno z Belindą Bencić Świątek wygrała pierwszego seta 6:3, a w dwóch kolejny wygrała ledwie trzy gemy. Pozostaje wierzyć, że źródło problemów zostanie odnalezione i w poniedziałkowym meczu Inglis takich sytuacji nie będzie.

Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób ANTHONY WALLACE / AFP AFP

W tegorocznym Australian Open Emma Raducanu została zdeklasowana przez Igę Świątek AFP

Miesiąc temu walczyła z Igą Świątek o ćwierćfinał Australian Open, dzisiaj Eva Lys jest nowym numerem jeden w niemieckim tenisie PAUL CROCK / WILLIAM WEST / AFP AFP

Siatkarski quiz z Jakubem Nowakiem i Piotrem Orczykiem! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport