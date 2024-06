Szalone liczby rywalki Świątek. Polka musi bardzo uważać. To byłby koszmar

To jedna z największych niespodzianek w tym sezonie. Jasmine Paolini eliminując Jelenę Rybakinę, a potem Mirrę Andriejewą, awansowała do finału turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa, choć absolutnie nikt na to nie stawiał. I teraz zmierzy się z Igą Świątek w walce o pierwszą wielkoszlemową wygraną w karierze. Jeśli jednak zajrzymy w jej statystyki w 2024 roku, niektóre liczby są wręcz szalone. I Polka musi bardzo uważać.