Iga Świątek w tym sezonie bardzo wyraźnie poprawiła swoje relacje z kortami trawiastymi. W przeszłości Kamil Stoch mówił, że ze skocznią trzeba się w pewnym sensie zaprzyjaźnić, a potem można wygrywać, u najwybitniejszej polskiej tenisistki sytuacja wyglądała dość podobnie, jeśli chodzi o jej występy na nawierzchni trawiastej. Rok 2025 zdaje się zmieniać krajobraz w tym kontekście.

Po nieudanej próbie obrony tytułu na obiektach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu Świątek miała nieco więcej czasu na pracę nad grą na kortach trawiastych. Wykorzystała ten okres na treningi na Majorce, które efekty przyniosły już podczas rywalizacji w Bad Homburg, gdzie Polka pierwszy raz w swojej karierze seniorskiej dotarła do finału turnieju rozgrywanego na trawie.

Świątek w półfinale Wimbledonu! "Nie zatrzymam się"

To sprawiło, że raszynianka na Wimbledon przyjechała dużo pewniejsza swojej gry na trawie i widać to już od pierwszej rundy. Na drodze do ćwierćfinału Świątek oddała ledwie jednego seta, prezentując swój najlepszy tenis na trawie. Polka w meczu o najlepszą czwórkę mierzyła się z Ludmiłą Samsonową i Rosjanka również przekonała się o sile Polki, przegrywając 2:6, 5:7.

Po meczu Polka wyskoczyła z radości do góry, udowadniając, jak wiele znaczy dla niej ta wygrana. Wyznała, że momentalnie dostała "gęsiej skórki" - Tak, to naprawdę smakuje bardzo dobrze. Po ostatniej piłce od razu miałam ciarki na swoim ciele. Jestem niesamowicie szczęśliwa i niesamowicie dumna z samej siebie. Na pewno się nie zatrzymam - zapowiedziała na gorąco na korcie była liderka rankingu WTA.

Świątek została potem zapytana o ledwie jeden dzień przerwy między meczami. - Szczerze, ja naprawdę cieszę z grania trawie w tym roku. Mam nadzieję, że to potrwa tak długo, jak to tylko możliwe. Czuję, że wykonałam mnóstwo ciężkiej pracy, żeby wykonać progres w mojej grze na tej nawierzchni. W tym roku poczułam, że to jest ten moment, żeby popracować nad tym jeszcze mocniej. Będę się starać poprawiać jeszcze bardziej. To dla mnie niesamowite wyróżnienie grać przed taką publicznością. Dziękuję za całe wsparcie - dodała.

- To jest coś innego, niż zwykle mamy w Wielkich Szlemach. Wydaje mi się, że spotkało mnie to tylko dwukrotnie w karierze. Postaram się jak najlepiej zregenerować, celebrować to zwycięstwo, ale nie zbyt mocno, a potem skupię się na kolejnym meczu. Wieczorem zacznę przygotowania i z pewnością będę gotowa na to, co będzie na mnie czekać już jutro - zakończyła Polka. Świątek o finał zagra w czwartek, relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek podczas meczu Wimbledonu 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek z trofeum po pokonaniu Ludmiły Samsonowej w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa zmierzą się w ćwierćfinale Wimbledonu Glyn KIRK / AFP / Tobias SCHWARZ / AFP AFP