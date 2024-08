Szalona radość Sabalenki. Nagle wspomniała o Idze Świątek. Postawiła sprawę jasno

Aryna Sabalenka była bezkonkurencyjna w Cincinnati, wygrywając turniej WTA rangi 1000. Po finale, w którym pokonała tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych - Jessicę Pegulę, wiceliderka światowego rankingu wróciła do półfinałowego boju z Igą Świątek. Z jej słów jasno wynika, jak ważny był to dla niej mecz i jak bardzo starała się, by w końcu znów pokonać Polkę na korcie.