Szalona końcówka, znamy potencjalną rywalkę Igi Świątek. Możliwy "polski" finał

W pierwszym półfinale WTA 1000 w Dubaju doszło do sensacyjnego zestawienia. Przed turniejem można było zakładać, że w tej fazie turnieju zmierzą się ze sobą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka przegrała już jednak w swoim pierwszym spotkaniu z Donną Vekić, a z kolei reprezentantka Kazachstanu wycofała się z rywalizacji tuż przed ćwierćfinałową batalią z Jasmine Paolini.

W efekcie Włoszka dostała się do najlepszej "4" i przyszło jej się zmierzyć z Soraną Cirsteą. Rumunka w ćwierćfinale dokonała niebywałej sztuki, wracając ze stanu 2:6, 1:5 w meczu z Marketą Vondrousovą. Po drodze obroniła aż sześć piłek meczowych i zameldowała się w półfinale. Zarówno Paolini, jak i Cirstea stanęły przed gigantyczną szansą, by znaleźć się w finale wielkiego turnieju.

AP / © 2024 Associated Press

Sabalenka pożegnała się z turniejem WTA w Dubaju. SKRÓT MECZU. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Życiowy sukces Włoszki z polskimi korzeniami. Zagra w finale WTA 1000 w Dubaju

Pierwszy set półfinału toczył się pod dyktando Paolini. Włoszka dominowała na korcie i rozrzucała Cirsteę swoim atomowym forehandem. W konsekwencji Jasmine wygrała inauguracyjną partię 6:2. Początek drugiej partii również układał się po mśli Włoszki i nic nie zwiastowało, by sytuacja mogła ulec zmianie. W pewnym momencie było już 4:2 40-15 dla Paolini, na dodatek miała do dyspozycji własny serwis. Wtedy jednak nastąpił zryw po stronie Cirstei.

Rumunka doprowadziła do wyrównania na 4:4, a później obroniła nawet piłkę meczową przy stanie 5:4. W jedenastym gemie Sorana przełamała Włoszkę i objęła prowadzenie 6:5. Serwując po zwycięstwo w partii, nie wykorzystała jednak pięciu piłek setowych. Po chwili Jasmine doprowadziła do tie-breaka.

Decydująca rozgrywka w drugim secie była równie szalona, co poprzedzające ją gemy. Przy stanie 6:5 Cirstea miała kolejną piłkę na doprowadzenie do trzeciej partii, ale nie skorzystała z niej. Ostatnie trzy punkty trafiły na konto Paolini i Włoszka wygrała spotkanie 6:2, 7:6(6). Dzięki wygranej z Rumunką zagra o największy tytuł w karierze oraz awansuje do TOP 20 rankingu WTA.