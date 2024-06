Szaleństwo wokół Świątek. Niewiarygodne co zrobili Francuzi, Polka reaguje

Znów porównali Świątek do Nadala. Polka zachowuje skromność

Nad postawą Polki rozpływa się w tym momencie cała tenisowa Francja. Dziennikarze nie mają czasem pojęcia jak opisać to, co wyprawia raszynianka w tegorocznych zmaganiach. Doszło więc nawet do tego, że tworzone są nowe słowa. Od kilkunastu godzin w obiegu znajduje się czasownik "Nadaliser". To efekt porównań Igi Świątek do męskiego "króla mączki", Rafaela Nadala. Na konferencji prasowej liderka zestawienia WTA odniosła się do tej sprawy.