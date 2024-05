Nieprawdopodobna walka pomiędzy Świątek i Osaką

Niemal godzinę trwał pierwszy set, zakończony po tie-breaku triumfem Świątek . Liderka rankingu WTA miała potężne problemy z serwisem, który dla odmiany jej rywalce tego dnia wychodził fantastycznie. Osaka posłała w pierwszej partii aż trzy asy. Udało jej się także w ósmym gemie przełamać Igę, co później doprowadziło do tie-breaka. W nim wyraźnie lepsza była faworytka.

Była na skraju, ale wyszła z opresji. Kibice zachwyceni powrotem raszynianki

Niesiona dopingiem publiczności i kolejnymi udanymi zagraniami Osaka nie przestawała ryzykować, a szczęście sprzyjało jej niemal do samego końca. Niemal, bo przy stanie 4:1 i serwisie raszynianki miała szansę na kolejne przełamanie . 5:1 brzmiałoby jak wyrok, ale Iga wyszła z opresji, a to był zdecydowany punkt zwrotny tego starcia.

Od stanu 2:5 Polka zanotowała nieprawdopodobny zryw. Przewaga psychologiczna szybko przechyliła się na jej stronę, a Osaka zaczęła popełniać coraz więcej błędów. Walka była zażarta, ale w kluczowych momentach to Polka radziła sobie lepiej. W dziewiątym gemie obroniła nawet piłkę meczową . Wygrała w niesamowitym stylu sześć gemów z rzędu i triumfowała 7:5, dopinając kwestię awansu do kolejnej rundy .

WTA reaguje na wyczyn Świątek. Piękne słowa o meczu z Osaką

Mecz, który miał wszystko! Iga Świątek znalazła drogę do zwycięstwa po obronie piłki meczowej, pokonując będącej w świetnej formie Naomi Osakę 7:6(1), 1:6, 7:5 i awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa.

- Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, przepraszam, że w ogóle to poruszam. Mam ogromny szacunek dla was, kibiców, i wiem, że gramy właściwie dla was, bo to rozrywka i to dzięki wam zarabiamy pieniądze. Ale czasami, pod dużą presją, kiedy krzyczycie coś w czasie wymian albo tuż przed returnem jest bardzo, bardzo trudno się skoncentrować - wyjaśniła Polka.