⁠Szaleństwo po wyczynie rywalki Igi Świątek. Eksperci toną w zachwytach. "Niesamowite"

Rybakina podtrzymuje zwycięską passę. Kazaszka objawieniem sezonu

Jeszcze przed meczem z Putincewą wiele dobrego o postawie Jeleny Rybakiny miał do powiedzenia były lider rankingu ATP, a obecnie ekspert Andy Roddick . Amerykanin wskazał, że to Kazaszka może być podczas Rolanda Garrosa największą rywalką dla Igi Świątek . Niżej wycenia szanse Aryny Sabalenki.

Rodaczka postawiła się faworytce. Putincewa była o włos od zwycięstwa

Putincewa już w pierwszym secie zaskoczyła rodaczkę i przełamała ją w piątym gemie, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:2. Żadna z tenisistek do końca seta nie przegrała swojego podania, wobec czego to starsza z Kazaszek triumfowała 6:4. Mistrzyni Wimbledonu wyglądała na mocno poddenerwowaną , a uspokajać ją musiał trener.

W drugim secie w grę obu tenisistek wkradło się dużo więcej nerwowości, wobec czego do przełamania doszło już w trzecim gemie. Putincewa wyszła na prowadzenie 2:1, by po chwili przegrać swój serwis. Mimo to w powietrzu pachniało sensacją. Obie zawodniczki szły "łeb w łeb", a o zwycięstwie w drugim secie przesądzić musiał tie-break. W nim dużo więcej zimnej krwi zachowała Rybakina i doprowadziła do remisu w setach 1:1, choć Putincewa miała w rękach piłkę meczową.