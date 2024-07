Szaleństwo po triumfie Świątek. Komunikat prosto od WTA, w tle Taylor Swift

To był mój pierwszy mecz, na pewno było we mnie więcej napięcia niż zazwyczaj, ale z drugiej strony była to też pierwsza runda, więc dałam sobie na to taką poprawkę, że jeszcze mam czas wkręcić się w turniej, poczuć wszystko, co tutaj się dzieje (...). Jest trochę różnic, ale przyznam, że przy odpowiedniej koncentracji nie powinno to mieć znaczenia

~ przekazała triumfatorka w rozmowie z Eurosportem