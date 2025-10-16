Szaleństwo po niespodziewanej decyzji Świątek. Polscy kibice przypuścili szturm

Iga Świątek odpoczywa na krótkich wakacjach po zakończeniu zasadniczej części sezonu. Z turniejem WTA 1000 w chińskim Wuhan pożegnała się w ćwierćfinale. Wydawało się, że teraz czeka ją już tylko batalia w wieńczącym rok WTA Finals (1-8 listopada, Rijad).

Tymczasem w czwartkowe popołudnie najlepsza polska tenisistka z nieskrywanym entuzjazmem ogłosiła w mediach społecznościowych występ przed rodzimą publicznością.

Iga Świątek zagra przed polską publicznością. Zostały ostatnie bilety na listopadowy BJK Cup

"Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - napisała druga rakieta świata.

"Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - dodała.

Turniej kwalifikacyjny BJK Cup z udziałem zespołów grupy B odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca. Do rywalizacji dojdzie w Arenie Gorzów. Sprzedaż wejściówek ruszyła 6 września w samo południe.

Kiedy tylko pojawiło się ogłoszenie Świątek, w sieci momentalnie rozgorzała gorąca dyskusja. Gdzie bilety? Za ile? Czy jeszcze można kupić? Kibice potrzebowali odpowiedzi na te pytania błyskawicznie.

Karty wstępu można nabyć w serwisie eBilet. Ale trzeba się spieszyć. Na mecz Polek z Nowozelandkami (piątek, 14.11) zostały pojedyncze bilety w dwóch sektorach - B4 i C5. Na konfrontację z Rumunią (niedziela, 16.11) dostępne są wejściówki już tylko na jeden z tych sektorów. Pula sukcesywnie topnieje.

Bilety na sobotnie spotkanie Nowej Zelandii z Rumunią cieszą się średnim zainteresowaniem. Wciąż można wybrać dowolne miejsce w 28 sektorach. Ceny zaczynają się od 51,40 zł. Na mecze Polek - od 60,90 zł.

