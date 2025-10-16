Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szaleństwo po niespodziewanej decyzji Świątek. Polscy kibice przypuścili szturm

Łukasz Żurek

W czwartkowe popołudnie Iga Świątek sprawiła polskim fanom nie lada niespodziankę. W mediach społecznościowych ogłosiła swój udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup, który w połowie listopada rozegrany zostanie w Gorzowie Wielkopolskim. Kibice szturmem ruszyli po bilety. Zostało ich już niewiele, ale najbardziej zdeterminowanym wciąż udaje się dokonać zakupu.

Iga Świątek
Iga Świątek Artur WidakAFP

Iga Świątek odpoczywa na krótkich wakacjach po zakończeniu zasadniczej części sezonu. Z turniejem WTA 1000 w chińskim Wuhan pożegnała się w ćwierćfinale. Wydawało się, że teraz czeka ją już tylko batalia w wieńczącym rok WTA Finals (1-8 listopada, Rijad).

Tymczasem w czwartkowe popołudnie najlepsza polska tenisistka z nieskrywanym entuzjazmem ogłosiła w mediach społecznościowych występ przed rodzimą publicznością.

Iga Świątek zagra przed polską publicznością. Zostały ostatnie bilety na listopadowy BJK Cup

"Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - napisała druga rakieta świata.

"Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - dodała.

Turniej kwalifikacyjny BJK Cup z udziałem zespołów grupy B odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca. Do rywalizacji dojdzie w Arenie Gorzów. Sprzedaż wejściówek ruszyła 6 września w samo południe.

Kiedy tylko pojawiło się ogłoszenie Świątek, w sieci momentalnie rozgorzała gorąca dyskusja. Gdzie bilety? Za ile? Czy jeszcze można kupić? Kibice potrzebowali odpowiedzi na te pytania błyskawicznie.

    Karty wstępu można nabyć w serwisie eBilet. Ale trzeba się spieszyć. Na mecz Polek z Nowozelandkami (piątek, 14.11) zostały pojedyncze bilety w dwóch sektorach - B4 i C5. Na konfrontację z Rumunią (niedziela, 16.11) dostępne są wejściówki już tylko na jeden z tych sektorów. Pula sukcesywnie topnieje.

    Bilety na sobotnie spotkanie Nowej Zelandii z Rumunią cieszą się średnim zainteresowaniem. Wciąż można wybrać dowolne miejsce w 28 sektorach. Ceny zaczynają się od 51,40 zł. Na mecze Polek - od 60,90 zł.

      Najlepsze zagrania Igi Świątek w United Cup. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Sportowiec w jasnym stroju sportowym z rakietą tenisową w ręku wyraża silne emocje podczas meczu tenisowego, w tle rozmyte elementy kortu i tablicy wyników.
      Iga ŚwiątekADEK BERRYAFP
      Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie podczas meczu, w tle rozmazana publiczność i niebieskie trybuny.
      Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
      Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
      Iga ŚwiątekAndrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East NewsEast News

