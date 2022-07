Szał na Świątek! Tysiące kibiców bardzo się zawiodło

Świątek w Krakowie wystąpi 23 lipca. Oprócz niej w wydarzeniu udział wezmą Agnieszka Radwańska, Jelina Switolina, Serhij Stachowski i Martyn Pawelski. Gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko.

"Rozegramy pokazowy mecz miksta, a my z Agnieszką też jeden set singla. Oba mecze będzie sędziowała Jelina Switolina, a gościem specjalnym reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko" - napisała Świątek .

Reklama

Świątek - Radwańska. Szał na bilety, wejściówek na razie nie ma

Bilety na to spotkanie sprzedawano w czwartek od godz. 18 i bardzo szybko nie było już żadnego! Okazało się, że 10 tys. miejsc to zdecydowanie za mało dla kibiców najlepszej polskiej tenisistki.

- Kupione, ale była walka! Za 5 minut najlepsze miejsca zostały zarezerwowane.

- Super... 21:19 i już nie ma żadnego biletu. A chciałam zabrać tatę, fana tenisa, by zrobić to, czego nie udało się mojej zmarłej 1,5tyg. temu mamie, która była jeszcze większą fanką - obejrzeć mecz Igi na żywo. Smutno...

- A jaka jest cena biletu, bo jestem 2039 w kolejce i nie wiem czy mnie stać.

Trudny mecz Igi Świątek. To mogą być przyczyny

Najtańsze wejściówki kosztowały 110 zł, ale za niektóre trzeba było zapłacić nawet powyżej 1000 zł. Dla kibiców nie miało to jednak większego znaczenia, bo bilety rozeszły się w okamgnieniu. Pojawiły się spekulacje, że część z nich trafi na czarny rynek, ale organizator próbował temu zapobiec, ograniczając jednej osobie możliwość zakupu tylko ośmiu wejściówek.

Dochód z wydarzenia zostanie przekazany "na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie".



Świątek w Krakowie. Jak dostać bilety?

Kibice, którym nie udało się dostać wejściówek, będą mieli szansę nabyć je jeszcze 11 lipca, gdy uruchomiona zostanie druga pula biletów.

Tenis. Wielkie ukraińskie gwiazdy w Krakowie

Switolina to zwyciężczyni 16 turniejów WTA, swego czasu trzecia rakieta świata. Stachowski to były ukraiński tenisista, który w 2013 roku pokonał w drugiej rundzie Wimbledonu Rogera Federera, przerywając serię Szwajcara 36 kolejnych występów w ćwierćfinałach wielkoszlemowych. Po agresji Rosji poszedł do wojska broniąc ojczyzny.

Natomiast Szewczenko to jeden z najsłynniejszych ukraińskich piłkarzy. Był pierwszym przedstawicielem tego kraju, który wygrał Ligę Mistrzów (2003 rok, z Milanem). Był mistrzem Włoch z Milanem i królem strzelców zarówno Serie A jak i Ligi Mistrzów. Zanim trafił do Italii był wielką gwiazdą Dynama Kijów.

PJ