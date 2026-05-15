Switolina zeszła z kortu i zaczęła mówić o Idze Świątek. Od razu zwróciła na to uwagę

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Tym razem bez happy endu zakończył się mecz półfinału WTA Rzym dla Igi Świątek. Po zaciętej, trzysetowej batalii Polka musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. To Ukrainka w finale zmierzy się z Coco Gauff o prestiżowe trofeum. Po zejściu z kortu 10. rakieta świata porozmawiała z mediami o swoich odczuciach i niemal natychmiast odniosła się do postawy Igi Świątek. Oto na co zwróciła uwagę.

Elina Switolina i Iga ŚwiątekClive Brunskill/Getty Images / Robert Prange/Getty ImagesGetty Images

Seria zwycięstw, której kibice nie byli już świadkami od miesięcy sprawiła, że Iga Świątek postrzegana była jako wyraźna faworytka półfinałowego starcia w Rzymie z Eliną Switoliną. Mimo faktu, że to Ukrainka w tym sezonie była górą nad Polką w Indian Wells. Wówczas pokonała ją w trzech setach w ćwierćfinale.

Koniec przygody Igi Świątek z Rzymem. Switolina górą w półfinale

Rozgrywane późną porą spotkanie lepiej rozpoczęła Switolina. Wygrała pierwszą partię 6:4 i zrobiła wyraźny krok w kierunku finału. Później jednak do głosu doszła znów Iga, która rozbiła oponentkę 6:2. Aż trzy przełamania w oczach kibiców były zwiastunem możliwego zwrotu akcji i zwycięstwa. Niestety nie tym razem.

Reprezentantka Ukrainy szybko wzięła się w garść i to ona dominowała w decydującym secie. Zaczęła od przełamania i szybko wypracowała sobie przewagę 3:0. Ostatecznie Świątek ugrała tylko dwa gemy i poległa w półfinale 4:6 6:2, 2:6. To 10. rakieta świata powalczy z Coco Gauff w finale o trofeum. 

Switolina od razu po meczu zaczęła mówić o Świątek. Padły miłe słowa

Switolina w rozmowie z mediami nie kryła radości i dumy po zwycięstwie nad tak utytułowaną rywalką. Po zejściu z kortu niemal natychmiast odniosła się do postawy 24-latki. 

- Ostatnio dobrze mi idzie, a ważne jest dla mnie, aby wciąż się poprawiać i rozwijać, nie tylko wachlarz zagrań, ale też mentalność, aby móc być na topie, rywalizować z zawodniczkami z takiej półki i pokonywać je. To zawsze był mój cel. Cieszę się, że mi się obecnie udaje i będę starała się tego trzymać - wyznała w mixed zonie.

Nie dostaniesz zbyt wielu szans kiedy grasz przeciwko topowym zawodniczkom. Nie otrzymasz żadnych punktów za darmo. Musisz wkładać wszystko w swoje uderzenia i oczywiście grając z zawodniczkami, które cechują się wysoką intensywnością, jak Iga na przykład, musisz starać się zdecydowanie bardziej. Ciężko walczyć, aby je zdominować. To nie jest łatwe zadanie, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się je dziś odpowiednio wykonać.
dodała Ukrainka.

Dla Eliny Switoliny było to trzecie zwycięstwo w karierze nad Igą Świątek. Panie miały okazję mierzyć się do tej pory siedmiokrotnie. Udane występy w Rzymie przełożą się na jej awans w rankingu WTA.

Kobieta w sportowym stroju z rakietą tenisową w ręku, wyrażająca emocje podczas meczu.
Elina SwitolinaTIZIANA FABI AFP
Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową i poprawiająca czapkę podczas meczu na korcie ziemnym.
Iga ŚwiątekALESSANDRO DI MEO PAP
Kobieta w sportowym stroju siedząca z owiniętym wokół ramion niebieskim ręcznikiem, skupiona i zamyślona, na pierwszym planie widoczna sylwetka innej osoby stojącej tyłem.
Elina SwitolinaALESSANDRO DI MEO PAP
