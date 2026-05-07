Switolina przetestowała formę Świątek. 70 minut gry na korcie w Rzymie

Iga Świątek dotarła w tym roku do Rzymu wyjątkowo wcześnie, jeszcze pod koniec minionego miesiąca. To efekt problemów zdrowotnych, jakie dopadły ją tuż przed meczem trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie. Mimo choroby żołądkowo-jelitowej Polka próbowała rywalizować z Ann Li, ale w połowie decydującego seta postanowiła skreczować. Na szczęście kłopoty związane z wirusem już za Raszynianką. 29 kwietnia odbyła pierwszą sesję treningową na Campo Centrale. Na przestrzeni ostatniego tygodnia mogła przetestować swoją dyspozycję na tle różnych rywalek. 24-latka zanotowała zajęcia z Madison Keys czy Zeynep Sonmez.

Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do premierowego spotkania. Podczas poniedziałkowej ceremonii losowania drabinki na Piazza del Popolo, w której miała okazję wziąć udział sama Świątek, okazało się, że Iga rozpocznie turniej od starcia z Darią Kasatkiną albo Caty McNally. Ostatecznie padło na Amerykankę. Tenisistka z USA pokonała reprezentantkę Australii bez straty partii. Dzięki temu dojdzie do kolejnej potyczki między Świątek i McNally. Poprzednia odbyła się podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. Wówczas Caty potwierdziła, że potrafi być niewygodną przeciwniczką. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych jako jedyna urwała seta Polce w trakcie tamtych wielkoszlemowych zmagań na trawie.

Świątek i Switolina razem na korcie w Rzymie

W czwartek Raszyniankę czekała próba generalna przed premierowym starciem w Rzymie. Na godz. 13:00 wyznaczono zajęcia Polki z Eliną Switoliną. Początkowo panie miały ze sobą trenować przez 60 minut na korcie numer 8. Ostatecznie doszło do zmiany i tenisistki zameldowały się na "14", która posiada trybuny po obu stronach kortu. Dzięki temu kibice mogli spokojnie usiąść i obejrzeć to, co działo się z udziałem obu zawodniczek. Fani, w większości z Polski, wypełnili niemal wszystkie dostępne miejsca.

Nasza reprezentantka oraz Ukrainka pojawiły się na arenie z kilkuminutowym opóźnieniem, jednak nie to najbardziej przykuło uwagę. Wcześniej na obiekt wszedł Francisco Roig, w towarzystwie Macieja Ryszczuka. To, co rzucało się w oczy, to gips na prawej nodze szkoleniowca Raszynianki. 58-latek poruszał się o kulach. O tym, z jaką dokładnie kontuzją zmagał się trener Świątek, poinformowała później PR Manager Igi - Daria Sulgotowska. Okazało się, że Hiszpan doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas jednego z treningów w Rzymie. W związku z tym nie mógł się przemieszczać po korcie, usiadł na ławeczce i obserwował wszystko z boku.

Rozwiń

Oprócz Igi, Francisco i Macieja, w teamie Świątek byli również Tomasz Moczek oraz powracająca po dłuższej nieobecności Daria Abramowicz. Psycholożka aktywnie wspierała Polkę podczas zajęć - podawała piłki, czasami zamieniała kilka słów z Raszynianką. Trening 24-latki i Eliny rozpoczął się od typowej rozgrzewki, która trwała kilkanaście minut. Po zakończeniu części związanej z serwisem, tenisistki przeszły do rozgrywania meczowych wymian.

Obie rozegrały między sobą sporo akcji, niektóre były bardzo zacięte. Panie starały się wykorzystywać swój return do przejmowania inicjatywy na korcie. Zarówno Polka, jak i Ukrainka miały takie momenty, gdzie były niezadowolone ze swoich zagrań. Czasami przytrafiały się niewymuszone błędy, ale pięknych uderzeń również nie brakowało. Podczas krótkich przerw, gdy Świątek zasiadała na ławeczce obok Francisco Roiga, trzykrotna triumfatorka tysięcznika w Rzymie przeprowadzała szybkie konsultacje i analizy ze swoim trenerem.

Trening dobiegł końca około godz. 14:15. Na koniec obie tenisistki oraz ich teamy podziękowały sobie za wspólne zajęcia. W tym czasie wzdłuż trybun rozstawiło się sporo kibiców, którzy oczekiwani na to, by móc zebrać autograf albo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Igą i Eliną. Panie przez około 10 minut wykonywały rundkę dookoła obiektu numer 14, po czym opuściły arenę i udały się do szatni.

Rozwiń

Zobaczymy, jak Świątek zaprezentuje się podczas piątkowej potyczki z Caty McNally. Mecz Polki z Amerykanką zamieszczono na Campo Centrale, jako pierwszy mecz dnia. To oznacza, że pojedynek wystartuje tuż po godz. 11:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na stronie Interii.

Z Rzymu, Mateusz Stańczyk

Iga Świątek PATRICK T. FALLON/AFP AFP

Elina Switolina PAUL CROCK AFP

Caty McNally ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jacob Fearnley - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport