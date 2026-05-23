Święto Świątek zagrożone. Przyjaciółka była o krok, zabrakło niewiele

Maciej Brzeziński

Iga Świątek od kilku dni przebywa w Paryżu, gdzie w niedzielę startuje wielkoszlemowy Roland Garros. Francuskie korty śmiało można nazwać królestwem polskiej tenisistki, która aż czterokrotnie sięgała na nich po końcowy triumf. 24-latka nigdy nie przegrała w pierwszej rundzie, ale raz święto i serię mogła jej popsuć przyjaciółka.

Kaja Juvan mogła popsuć święto Świątek w Paryżu
Iga Świątek na kortach Roland Garros zawsze jest jedną z faworytek. I to niezależnie od tego, w jakiej jest dyspozycji. Polka triumfowała w Paryżu czterokrotnie (2020, 2022, 2023, 2024). Przed rokiem z kolei odpadła na etapie półfinału. Jej bilans w tym miejscu wynosi 40 zwycięstw i 3 porażki.

Polka tegoroczny Roland Garros rozpocznie od starcia z Emerson Jones. To 17-letnia Australijka uważana za wielki talent. Zajmuje ona dopiero 136. miejsce w rankingu WTA, a w głównej drabince turnieju znalazła się dzięki dzikiej karcie.

Świątek jest zdecydowaną faworytką w starciu z młodą tenisistką z Antypodów. Historia także jest po stronie Polki, która nigdy tutaj nie przegrała meczu w trzech pierwszych rundach. To nie wszystko. Jeśli tylko skupimy się na inauguracyjnych spotkaniach to Polka wygrała wszystkie siedem meczów bez straty seta. Bilans 14:0 jest godny pochwały. Z reguły to były jednostronne spotkania, choć raz mogło dojść do sporej niespodzianki.

Dokładnie 31 maja 2021 roku, a więc w dniu swoich 20. urodzin, Świątek skrzyżowała rakiety z Kają Juvan. Polka i Słowenka to przyjaciółki, o czym kilka razy wspominały w wywiadach. Poznały się jeszcze w czasach juniorskich i wielokrotnie ze sobą rywalizowały. Panie wspólnie wywalczyły też złoty medal na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018.

Pięć lat temu zmierzyły się w Paryżu. Tenisistki przed spotkaniem się mocno wyściskały, co uchwyciły wówczas kamery zamieszczona na siłowni.

Na boisku nie było jednak sentymentów. Pierwszy set był popisem Świątek, która wygrała 6:0. Druga partia miała kompletnie inny przebieg. Polka szybko przełamała przyjaciółkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Słowenka w następnym gemie uczyniła to samo. Wszystko zmierzało ku temu, aby losy seta rozstrzygnęły się w tie-breaku. Kluczowy okazał się dwunasty gem, gdy serwowała Juvan. Słowenka nie wytrzymała presji, a Świątek wykorzystała dopiero czwartą piłkę meczową, ostatecznie triumfując 7:5. Tamten set śmiało można określić mianem najtrudniejszej partii Świątek w Paryżu.

Iga Świątek w 1. rundzie Roland Garros - wyniki

  • 2019 rok: vs Selena Janicijević 6:3, 6:0
  • 2020 rok: vs Markéta Vondrousova 6:1, 6:2
  • 2021 rok: vs Kaja Juvan 6:0, 7:5
  • 2022 rok: vs Łesia Curenko 6:2, 6:0
  • 2023 rok: vs Cristina Bucsa 6:4, 6:0
  • 2024 rok: vs Leolia Jeanjean 6:1, 6:2
  • 2025 rok: vs Rebecca Sramkova 6:3, 6:3

Roland Garros 2026 startuje w niedzielę (24 maja). Relacje tekstowe "na żywo" z meczów Igi Świątek, a także pozostałych reprezentantów Polski będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

