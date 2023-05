Święto Igi Świątek. Jej liczby zapierają dech- wspaniała statystyka

Świątek od początku turnieju w stolicy Włoch prezentuje kapitalną formę, potwierdzając po raz kolejny, że mączka to jej ulubiona nawierzchnia. Po zwycięstwie w Stuttgarcie i finale w Madrycie wszystko wskazuje na to, że znów Polka będzie walczyć o tytuł. Sama pewnie pokonuje kolejne rywalki - Anastazja Pawluczenkowa została odprawiona "na rowerze" (6:0, 6:0), z kolei Łesia Curenko co prawda zaskakująco przełamała światową jedynkę już w pierwszym gemie i objęła prowadzenie 2:0, ale tylko po to, by przegrać kolejnych 12 gemów. W tym samym czasie z turnieju odpadają kolejne główne konkurentki, bo z rywalizacją w Rzymie pożegnały się już chociażby Ons Jabeur, Maria Sakkar czy przede wszystkim Aryna Sabalenka.