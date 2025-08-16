Świetne wieści dla kibiców Igi Świątek. Komunikat WTA to tylko formalność

Iga Świątek świetnie czuje się na kortach w Cincinnati. 24-latka z turnieju wyeliminowała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę, a w piątkowym ćwierćfinale nie dała szans Annie Kalinskiej, którą pokonała 6:3, 6:4. Tym samym trzeci rok z rzędu awansowała do półfinału turnieju w stanie Ohio. To dało jej miano najmłodszej zawodniczki w erze open, która może poszczycić się tego typu serią w ramach amerykańskiego turnieju.

Większość kibiców przewidywała, że Świątek w półfinale zmierzy się z Aryną Sabalenką. Białorusinka rozstawiona z numerem "1" odpadła jednak w ćwierćfinale. Lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina, która triumfowała 6:1, 6:4.

Tak więc Polka i Kazaszka zmierzą się ze sobą po raz dziesiąty w oficjalnym spotkaniu. Lepszy bilans ma Świątek, która wygrała pięć dotychczasowych spotkań. Ostatni raz było to w 4. rundzie Roland Garros 2025.

Świątek - Rybakina w półfinale w Cincinnati. O której godzinie mecz?

Między Warszawą, a Cincinnati jest sześć godzin różnicy. Tak więc spora część spotkań rozgrywana jest w godzinach nocnych w Polsce. Jeśli więc ktoś chce oglądać Świątek w akcji to musi zarwać noc. Jak będzie tym razem? Dla kibiców są dobre wieści, ponieważ półfinały zaplanowano na niedzielę (17 sierpnia) na godzinę 19:00 i 21:00. - Zmierzy się Rybakina w niedzielę, pewnie o godz. 19:00 polskiego czasu, z Igą Świątek - przyznał na antenie Canal+, Bartosz Ignacik.

Na oficjalne potwierdzenie godziny meczu Świątek - Rybakina musimy jednak jeszcze poczekać. Niezależnie czy będzie to o 19:00 czy 21:00 to są to i tak dobre wieści dla kibiców, którzy będą chcieli oglądać mecz przed telewizorami. Relację tekstową z meczu Polki będziecie mogli śledzić także w serwisie Interia Sport. W drugim półfinale w Cincinnati zmierzą się Weronika Kudiermietowa i Jasmine Paolini.

