W najnowszym rankingu WTA doszło do sporych przetasowań, ponieważ tenisistkom odliczono punkty za WTA Finals i WTA Elite Trophy z 2019 roku. W efekcie poza czołową dziesiątką znalazły się: Naomi Osaka, Elina Svitolina i Belinda Bencić.



Do TOP 10 powróciła za to - po krótkiej przerwie - Iga Świątek, notując awans z 11. na 10. pozycję. Liderką rankingu pozostaje Ashleigh Barty.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w TOP 10 rankingów

Już za nieco ponad tydzień - 10 listopada - panie zakończą sezon turniejem WTA Finals. Weźmie w nim udział osiem najlepszych tenisistek tego sezonu, wśród których znajduje się Świątek.



O awans do ATP Finals wciąż walczy Hubert Hurkacz, który zajmuje 10. miejsce w rankingu. Liderem jest Novak Djoković przed Daniiłem Miedwiediewiem oraz Stefanosem Tsitsipasem.



Ranking WTA Tour 1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 7701 pkt 2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6150 3. (4) Barbora Krejczikova (Czechy) 4708 4. (3) Karolina Pliszkova (Czechy) 4695 5. (5) Garbine Muguruza (Hiszpania 4425 6. (7) Maria Sakkari (Grecja) 3985 7. (8) Ons Jabeur (Tunezja) 3455 8. (14) Anett Kontaveit (Estonia) 3416 9. (12) Angelique Kerber (Niemcy) 3320 10. (11) Iga Świątek (Polska) 3306 ... 56. (54) Magda Linette (Polska) 1147 103. (102) Magdalena Fręch (Polska) 783 159. (159) Katarzyna Kawa (Polska) 472 204. (210) Urszula Radwańska (Polska) 339

Ranking ATP 1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 10340 pkt 2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 9540 3. (3) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 7840 4. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 7180 5. (5) Rafael Nadal (Hiszpania) 5635 6. (6) Andriej Rublow (Rosja) 5150 7. (7) Matteo Berrettini (Włochy) 4768 8. (8) Casper Ruud (Norwegis) 3670 9. (11) Jannik Sinner (Włochy) 3395 10. (10) Hubert Hurkacz (Polska) 3366 ... 119. (118) Kamil Majchrzak (Polska) 641 163. (163) Kacper Żuk (Polska) 416

