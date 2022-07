Świątkocentryzm. Warszawski turniej kręci się wokół najlepszej tenisistki świata

Turniej WTA rangi 250 w Warszawie trwa od soboty. Mecze z udziałem kwalifikantek były otwarte dla publiczności bez żadnych opłat. Wszystko zmieniło się w poniedziałek, kiedy do gry weszły najlepsze zawodniczki. Ceny biletów rozpoczynały się od 80 złotych.

Iga Świątek ponownie zagrała w Polsce

Dwa pierwsze dni turnieju głównego (poniedziałek i wtorek) upłynęły pod znakiem oczekiwania na gwóźdź programu - występ Igi Świątek. Okazało się, że najlepsza tenisistka świata już w pierwszej rundzie trafiła na Magdalenę Fręch, co jeszcze bardziej zwiększyło atrakcyjność tej rywalizacji. W końcu niezbyt często jest okazja zobaczyć dwie polskie zawodniczki na jednym korcie, i to jeszcze na polskiej ziemi.

