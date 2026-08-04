Świątek zwycięska w Toronto, tuż po meczu komunikat WTA. "Znakomicie"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po miesięcznej przerwie Iga Świątek powróciła na kort. Po stosunkowo kiepskim Wimbledonie przystąpiła do walki w turnieju WTA 1000 w Toronto. W 2. rundzie zmagań zmierzyła się z Sarą Bejlek. I poradziła sobie bardzo dobrze. Bez większych problemów ograła 20-latkę 6:0, 6:3, dzięki czemu zameldowała się dalej. Tuż po zakończeniu meczu pojawił się oficjalny komunikat WTA. Oto szczegóły.

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Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty ImagesGetty Images

Po długim oczekiwaniu w końcu - ku uciesze swoich fanów do gry powróciła Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka po odpadnięciu w 3. rundzie na Wimbledonie postawiła na odpoczynek i trening w celu możliwie najlepszego przygotowania do grania w Ameryce Północnej. Kolejnym przystankiem Hard-Court Swing jest turniej WTA 1000 w Toronto.

A tam gra ścisła czołówka. Z "7" rozstawiona jest Iga Świątek, która dzięki wysokiej pozycji rankingowej ominęła 1. rundę zmagań. I do walki o triumf przystąpiła od 2. rundy. Tam jej rywalką okazała się młoda zawodniczka z Czech - Sara Bejlek. I nasza zawodniczka spisała się bardzo dobrze.

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W nieco ponad 90 minut ograła rywalkę 6:0, 6:3, dzięki czemu zameldowała się w kolejnej rundzie zmagań. Niedługo po zakończeniu spotkania w mediach społecznościowych pojawił się komunikat WTA ws. meczu Polki. A w nim zwrócono uwagę na bardzo dobrą dyspozycję 25-latki.

Po meczu Świątek komunikat WTA. "Pewnie awansowała"

WTA opublikowała fotografię naszej zawodniczki, a także dodała kilka słów o spotkaniu. Jak zaznaczono, Świątek pewnie zameldowała się w następnym etapie turnieju prezentując się niezwykle dobrze na korcie centralnym.

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- Runda trzecia już za nami. Iga Świątek pewnie awansowała w Toronto, prezentując się znakomicie na korcie centralnym - czytamy.

W 3. rundzie turnieju WTA rangi 1000 w Toronto Polka zmierzy się z lepszą meczu Donna Vekic - Viktorija Golubic. Wydaje się, że niezależnie od wyniku była liderka rankingu WTA będzie fawortyką.

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Iga ŚwiątekKarim JAAFAR / AFP AFP


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