Świątek zwróciła się do polskich fanów. Reakcja rzuca na kolana!

Biało-czerwone trybuny

Do tej pory na organizatorów finałów WTA spadła krytyka za to, że nie potrafili przyciągnąć na korty Forth Worth w Teksasie przyciągnąć kibiców, choć bilety jak na Stany Zjednoczony nie były drogie (nawet za 9 dolarów). Sobota to dla wielu dzień wolny od pracy, więc w końcu fani pojawili w hali. Jak się okazało wielu z nich wspierało Polkę, choć grała z reprezentantką gospodarzy - Amerykanką Gauff.