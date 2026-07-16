Świątek zwróciła się do fanów. Kilka szczerych słów. "Wszyscy wiecie"

W tym sezonie Iga Świątek nie zdołała dotrzeć jeszcze do żadnego finału. Po odejściu Wima Fissette'a zatrudniła Francisco Roiga, który miał pomóc jej przede wszystkim w odbudowaniu formy na mączce. Niestety tak się nie stało. Polka nadal próbuje wrócić do swojej najlepszej dyspozycji.

Ostatnio - jako obrończyni tytułu - rywalizowała na Wimbledonie. Jej przygoda na kortach w Londynie zakończyła się na trzeciej rundzie. W niej dosyć niespodziewanie poległa z Filipinką Alexandrą Ealą. - Nie dbam już o wyniki. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować - mówiła rozgoryczona na konferencji prasowej.

Iga Świątek pokazała nagranie z treningu na siłowni

Teraz 25-latka z nową energią weszła w cykl treningowy przed kolejnymi zawodami. W czwartkowe południe w jej mediach społecznościowych pojawiło nagranie z zajęć. Te odbywały się w siłowni.

W ramach urozmaicenia treningu i zwykłej zabawy Świątek postanowiła zagrać w grę szybkościową wraz z Tomaszem Moczkiem. To jej wieloletni sparingpartner oraz członek sztabu. Zadaniem uczestników było dotknięcie wyznaczonego obszaru jedną nogą i jak najszybsza ucieczka przed goniącym przeciwnikiem.

"Wszyscy wiecie, że lubię odrobinę rywalizacji z członkami mojego zespołu… choć nie jestem pewna, czy Tomek Moczek czuje to samo" - napisała tenisistka, dołączając materiał wideo, po którym można stwierdzić, że szło jej nieco lepiej.

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Jak widać, atmosfera w obozie Polki jest fantastyczna. Mistrzyni sześciu Wielkich Szlemów wróci do gry w przyszłym miesiącu. Jej pierwszą imprezą po Wimbledonie będzie WTA 1000 w Toronto. Zapraszamy do śledzenia relacji i materiałów w Interii Sport.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek Henry Nicholls / AFP AFP

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News





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