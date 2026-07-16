Świątek zwróciła się do fanów. Kilka szczerych słów. "Wszyscy wiecie"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek intensywnie trenuje przed dalszą częścią sezonu, który wraca na twarde korty. Ostatnio sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pochwaliła się nagraniem prosto z siłowni. Pokazała fragment treningu z Tomaszem Moczkiem. Jak widzimy, zajęcia przebiegały w bardzo dobrej atmosferze.

Iga Świątek w białym stroju i czapce trzyma rakietę tenisową i wykonuje gest ręką na korcie.
Iga Świątek© Patrick HamiltonNewspix.pl

W tym sezonie Iga Świątek nie zdołała dotrzeć jeszcze do żadnego finału. Po odejściu Wima Fissette'a zatrudniła Francisco Roiga, który miał pomóc jej przede wszystkim w odbudowaniu formy na mączce. Niestety tak się nie stało. Polka nadal próbuje wrócić do swojej najlepszej dyspozycji.

Ostatnio - jako obrończyni tytułu - rywalizowała na Wimbledonie. Jej przygoda na kortach w Londynie zakończyła się na trzeciej rundzie. W niej dosyć niespodziewanie poległa z Filipinką Alexandrą Ealą. - Nie dbam już o wyniki. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować - mówiła rozgoryczona na konferencji prasowej.

Iga Świątek pokazała nagranie z treningu na siłowni

Teraz 25-latka z nową energią weszła w cykl treningowy przed kolejnymi zawodami. W czwartkowe południe w jej mediach społecznościowych pojawiło nagranie z zajęć. Te odbywały się w siłowni.

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W ramach urozmaicenia treningu i zwykłej zabawy Świątek postanowiła zagrać w grę szybkościową wraz z Tomaszem Moczkiem. To jej wieloletni sparingpartner oraz członek sztabu. Zadaniem uczestników było dotknięcie wyznaczonego obszaru jedną nogą i jak najszybsza ucieczka przed goniącym przeciwnikiem.

"Wszyscy wiecie, że lubię odrobinę rywalizacji z członkami mojego zespołu… choć nie jestem pewna, czy Tomek Moczek czuje to samo" - napisała tenisistka, dołączając materiał wideo, po którym można stwierdzić, że szło jej nieco lepiej.

Jak widać, atmosfera w obozie Polki jest fantastyczna. Mistrzyni sześciu Wielkich Szlemów wróci do gry w przyszłym miesiącu. Jej pierwszą imprezą po Wimbledonie będzie WTA 1000 w Toronto. Zapraszamy do śledzenia relacji i materiałów w Interii Sport.

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Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News
Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem wyraża emocje podczas meczu, trzymając rakietę tenisową w prawej ręce.
Iga ŚwiątekHenry Nicholls / AFP AFP
Młoda kobieta z krótkimi, falowanymi włosami, ubrana w jasny garnitur i niebieską koszulę, patrzy w bok z delikatnym uśmiechem. W tle znajduje się niebieski, abstrakcyjny wzór.
Iga ŚwiątekPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News


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