Świątek zrobiła to jako pierwsza kobieta w historii. "Perfekcyjna"
Takiego początku Roland Garros w wykonaniu Igi Świątek oczekiwali kibice. Polka nie dała żadnych szans nastoletniej Australijce i pewnie awansowała do drugiej rundy. Przy okazji, za sprawą poniedziałkowego spotkania, Świątek przeszła do historii kobiecego tenisa. Takim osiągnięciem jak Polka w erze open nie może pochwalić się żadna inna tenisistka, nawet Aryna Sabalenka.
Polscy kibice zapewne chcieliby, żeby każdy mecz Igi Świątek w tegorocznej edycji wielkoszlemowego Roland Garros wyglądał tak jak poniedziałkowe starcie. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, Iga Świątek nie miała większych kłopotów z awansem do drugiej rundy.
W 60 minut Polka oddała rywalce trzy gemy i pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones 6:1, 6:2. Rywalka nie zmusiła Raszynianki do wielkiego wysiłku i wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności, ale Polka pokazała kilka zagrań, które mogły się podobać i dają nadzieję, że w Paryżu nasza reprezentantka odegra jedną z pierwszoplanowych ról.
Mimo że sam mecz nie był zbyt zaciętym widowiskiem, to z jednego powodu kibice zapamiętają go na długo. Dzięki wygranej Świątek zapewniła sobie osiągnięcie, którym nie może pochwalić się żadna inna tenisistka w historii, nawet Aryna Sabalenka, obecna liderka światowego tenisa, czy Serena Williams, jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii.
Roland Garros. Pierwsza tenisistka w historii. Wyjątkowe osiągnięcie Świątek
Jak poinformował statystyczny portal OptaAce, Iga Świątek jest pierwszą tenisistką w historii, która dotarła do II rundy we wszystkich 25 turniejach wielkoszlemowych w jednej dekadzie, w których zagrała. "Perfekcyjna" - tak podsumowali Polkę autorzy serwisu, którzy przygotowali wyliczenie.
Statystycy dodali, że poza Świątek (jedyną kobietą) takim osiągnięciem jak Polka może pochwalić się tylko trzech tenisistów: Roger Federer, Novak Djokovic i Jim Courier.
Statystyka statystyką, ale teraz przed Igą Świątek kolejne wyzwania. W drugiej rundzie Roland Garros Polka zmierzy się z Czeszką Sarą Beljek, która w pierwszej rundzie okazała się lepsza od Amerykanki Sloane Stephens.