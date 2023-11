Świątek zrobiła niezłe show przed meczem. Lewandowski będzie pod wrażeniem

Iga Świątek dzięki znakomitym występom na arenach międzynarodowych w trakcie sezonu wywalczyła awans do turnieju WTA Finals po raz trzeci z rzędu. Tym razem Polka znalazła się w grupie B, zwanej także grupą "Chetumal", wraz z Marketą Vondrousovą , Coco Gauff i Ons Jabeur. 22-latka ma już za sobą udany mecz przeciwko mistrzyni Wimbledonu oraz pojedynek z triumfatorką tegorocznego US Open, także zakończony zwycięstwem. W Cancun nasza zawodniczka, co ciekawe, dała popis nie tylko tenisowych umiejętności. Fotoreporterzy przed starciem z Amerykanką Coco Gauff przyłapali bowiem Polkę z... piłką do gry w futbol.