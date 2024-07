Świątek znowu poszkodowana przez organizatorów igrzysk. Ktoś się nie popisał

Iga Świątek na co dzień wychodzi całkiem dobrze na zdjęciach, ale zdaje się, że obróbka graficzna w jej przypadku nie była prosta. Można to zauważyć na udostępnionym zdjęciu, które idealnie pokazuje, że miniaturkę z liderką rankingu robiono na szybko.

Iga Świątek znów w środku afery zdjęciowej

Na oficjalnej stronie igrzysk Iga Świątek po raz kolejny została poszkodowana. Na biogramie widać na jej włosach dziwne, białe pasma. Kiedy spojrzy się na to samo zdjęcie w zapowiedzi przedmeczowej, zmieniają one kolor na niebieski. Jest to wynik nieodpowiedniego wycięcia tła - grafik w ten sposób uszkodził również włosy zawodniczki, nadając im przezroczystość. Puste fragmenty przyjmują kolor strony, na jakiej zostaną zamieszczone.