Świątek znów zagrała w "rosyjską ruletkę". Czarne chmury przed Wimbledonem, "to klęska"

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Iga Świątek przegrała w 1/8 turnieju Bad Homburg z Emmą Navarro. - To nie jest dobry prognostyk przed Wimbledonem. Znów oglądaliśmy te same błędy, co w Roland Garros. Znów był kłopot z pierwszym serwisem. Mecz z Navarro był do wygrania, wystarczyło ruszyć ją z miejsca. Iga tego nie zrobiła. Teraz widzę tylko jeden sposób na uniknięcie porażki w Wimbledonie - mówi nam Lech Sidor, twórca kanału Trzeci Serwis na YouTube.

"To klęska". Lech Sidor ocenia ostatni mecz Igi Świątek przed Wimbledonem.
"To klęska". Lech Sidor ocenia ostatni mecz Igi Świątek przed Wimbledonem.KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East NewsEast News

5:7, 6:2 i 3:6 - Iga Świątek tylko w drugim secie meczu z Emmą Navarro pokazała trochę dobrego tenisa. W sumie trudno jednak stwierdzić, czy to Polka była taka dobra, czy też Amerykanka w tym momencie trochę poluzowała. - Navarro mogła specjalnie puścić kilka gemów. Widziała, że jest słaba fizycznie, więc nie chciała iść na udry ze Świątek. W pewnym momencie z premedytacją postawiła na punkty zdobywane przez własny serwis i dobrze jej to wychodziło - mówi nam Lech Sidor.

Świątek zagrała w "rosyjską ruletkę"

Po meczu w Bad Homburg trudno uciec od refleksji, że Świątek przegrała na własne życzenie. - Jak powiedziałem, Navarro jest słaba fizycznie. Wystarczyło ruszyć ją z miejsca, poprzerzucać piłkę cierpliwie nad siatką. Każda akcja, gdzie było trochę więcej grania, kończyła się punktem dla Świątek. Tej jednak ewidentnie brakowało cierpliwości. Rozumiem, że upał i może chciała szybko skończyć, ale z tego brała się niezliczona ilość niewymuszonych błędów - zauważa nasz rozmówca.

Sidor o meczu Świątek z Navarro mówi wprost: - Nasza zawodniczka znów zagrała w rosyjską ruletkę. Czasem to wychodziło, ale były też auty po centymetrze, przestrzelone drugie i trzecie piłki. Trzeba było jednak w tym upale trochę więcej popracować i na pewno przełożyłoby się to na wygraną. W sumie mocno się zdziwiłem. Przed meczem nie postawiłbym kokosów na Navarro, a tu proszę - komentuje Sidor.

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"To klęska", przyznaje Sidor po meczu Świątek

Brak cierpliwości i próba szybkiego kończenia akcji, to jedno. Świątek znów też jednak miała problem z pierwszym serwisem. - Statystyki pokazują aż dziewięć podwójnych błędów. To klęska - przyznaje Sidor, dodając, że w sumie powtórzyła się historia z kilkunastu poprzednich spotkań, gdzie ten pierwszy serwis też szwankował. Francisco Roig próbuje to naprawić, ale jak dotąd bezskutecznie.

Zdaniem eksperta ta porażka może też wpłynąć negatywnie na mental zawodniczki. - Poszła utartym szlakiem. Rok temu była Majorka, gdzie trenowała, a potem właśnie Bad Homburg i przegrany finał z będącą na fali Pegulą. Nic dziwnego, że potem podnosiła talerz na Wimbledonie. Teraz pewnie zadaje sobie pytanie: jak ja mam tam zagrać, skoro w Bad Homburg skończyłam na pierwszej rundzie.

Świątek w Wimbledonie musi liczyć na dobre losowanie

Wracając do wątku sportowego, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Teraz Świątek ma chwilę na regenerację, a już w poniedziałek startuje Wimbledon. Te kilka dni nie pomoże Świątek w odzyskaniu formy. - Na Wimbledon mogłaby się dobrze przygotować, rozgrywając jeszcze dwa, trzy mecze. Teraz tego nie zrobi. Musi więc liczyć na to, że w pierwszej i drugiej rundzie trafi na kogoś, kto nie sprawi jej większych problemów. Tymczasem lista nazwisk, które określiłbym mianem "miny", jest bardzo długa - zwraca uwagę Sidor i wymienia przynajmniej 20 nazwisk.

- W Wimbledonie może sypnąć niespodziankami i wyniki Bad Homburg są tego najlepszym dowodem. Przecież odpadła nie tylko Świątek, ale też Andriejewa, która przed chwilą wygrała Roland Garros. Granice między tymi topowymi zawodniczkami i resztą mocno się zacierają. Trzeba w tej sytuacji trzymać kciuki za dobre losowanie Świątek. Żeby miała szansę się rozkręcić i rozegrać. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że mecz z Navarro nie daje podstaw do wielkiego optymizmu - kończy Sidor.

Dwie kobiety na korcie tenisowym podają sobie dłonie po meczu, ubrane w sportowe stroje, jedna z nich nosi czapkę z daszkiem, obie wyglądają na skupione i serdeczne.
Iga Swiątek i Emma NavarroMartin KeepAFP
Tenisistka w fioletowej czapce i koszulce z rakietą w ręku na korcie tenisowym, skupiona podczas meczu.
Iga ŚwiątekAnne-Christine POUJOULAT AFP
Tenisistka w fioletowym stroju i czapce wykonuje uderzenie oburęcznym backhandem, skupiona na odbiciu nadlatującej piłki.
Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o ćwierćfinał WTA 500 w Bad HomburgMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


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