Iga Świątek w tym sezonie broni w Dausze tytułu , który zdobyła przed rokiem. Rozpoczęła się wówczas nieprawdopodobna seria Polki, która wygrała 37 kolejnych meczów . I w tym roku 21-latka błyszczy na katarskich kortach, ma już w kieszeni awans do finału i w sobotę zagra o trofeum.

W półfinale Iga Świątek rozbiła Rosjankę Weronikę Kudiermietową, wygrywając 6:0, 6:1. Spotkanie nie trwało nawet godziny . 57 minut wystarczyło liderce rankingu WTA, by wywalczyć prawo do gry w finale. "To był dobry tydzień. Trochę martwiłam się o dzisiejsze warunki, więc cieszę się, że udało mi się zagrać w mądry sposób. Byłam bardzo solidna" - mówiła po piątkowym spotkaniu uszczęśliwiona 21-latka .