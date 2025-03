Świątek znów z Ostapenko, Gauff u Sabalenki. Oto drabinka WTA 1000 w Indian Wells

W tym sezonie 23-latka stanie przed szansą na trzecie trofeum w Indian Wells, ale z pewnością nie będzie o to łatwo. Raszynianka, chociaż ciągle notuje dobre rezultaty, to na triumf w jakimkolwiek turnieju czeka już 9 miesięcy. W rozgrywkach nie zabraknie oczywiście najgroźniejszych rywalek Igi, czyli Aryny Sabalenki, Coco Gauff czy Jeleny Rybakiny. Po raz pierwszy od Australian Open zobaczymy Madison Keys i Danielle Collins. Na starcie pojawią się także pogromczynie Świątek z rozgrywek na Bliskim Wschodzie: Jelena Ostapenko oraz mistrzyni ostatniego tysięcznika z Dubaju - Mirra Andriejewa . Iga nie będzie naszą jedyną reprezentantką w głównej drabince. W docelowych zmaganiach ujrzymy też Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette.

Znamy drabinkę WTA 1000 w Indian Wells. Wiemy, z kim może zacząć Iga Świątek

Na wolny los nie mogła za to liczyć Magda Linette. W związku z tym 33-latka przystąpi do rywalizacji już od pierwszej rundy. Zawodniczka urodzona w Poznaniu trafiła na Peyton Stearns. Jeśli awansuje do kolejnej fazy, to zmierzy się z triumfatorką WTA 250 w Austin i swoją dobrą koleżanką - Jessicą Pegulą.