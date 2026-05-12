Świątek znów w akcji. Godzina gry w Rzymie u progu ćwierćfinału z Pegulą

Mecz z Naomi Osaką, jak przyznała sama Iga Świątek w strefie wywiadów po spotkaniu z Elisabettą Cocciaretto, miał być dla Polki pewnym wyznacznikiem, w jakiej znajduje się formie przed rozpoczynającym się za niecałe dwa tygodnie wielkoszlemowym Roland Garros. Dodatkową wątpliwość budził fakt, jak Raszynianka poradzi sobie na arenie, na której jeszcze w tym roku nie grała. Potyczkę z Japonką ulokowano bowiem na obiekcie BNP Paribas Arena - drugim co do wielkości stadionie i przy okazji najbardziej oddalonym od głównego Campo Centrale.

Kort został wyłożony na środku przepięknie położonego i otoczonego rzeźbami treningowego stadionu lekkoatletycznego, nieopodal Stadio Olimpico. To tymczasowa zabudowa, w związku z czym obiekt funkcjonuje inaczej niż w przypadku np. największej areny. Przebywając na trybunach można było dostrzec w poprzednich dniach, że niektóre zawodniczki nie były zadowolone z jakości nawierzchni przy pojedynczych zagraniach.

Iga doskonale wkomponowała się jednak w warunki panujące na BNP Paribas Arena. Od pierwszego gema próbowała grać na własnych zasadach, odpowiednio dostosowując tempo wymian. Wyczekiwała na idealny moment do ataku, a gdy potrafi się skalibrować w tej kwestii - jest niezwykle groźna dla wszystkich tenisistek. Doświadczyła tego wczoraj Naomi.

Na początku drugiego seta Japonka skierowała kilka słów w kierunku Tomasza Wiktorowskiego, jakby chciała przekazać, że czuje się bezradna i nie wie za bardzo, co ma grać, by się przeciwstawić Świątek. Nasza reprezentantka rozegrała wczoraj jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Ostatecznie pokonała Osakę 6:2, 6:1 i zameldowała się w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. Po meczu była bardzo zadowolona ze swojej postawy. Podczas konferencji prasowej promieniowała szerokim uśmiechem.

Teraz czeka ją batalia z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrała dwie poprzednie potyczki z Raszynianką, ale odbywały się one na innych nawierzchniach. Faworytką batalii o najlepszą "4" wydaje się nasza tenisistka, zwłaszcza po tak dobrym występie przeciwko Japonce. Zobaczymy, jak Iga poradzi sobie w meczu o pierwszy indywidualny półfinał w sezonie 2026.

Iga Świątek pojawiła się we wtorek na korcie w Rzymie

Dziś o godz. 13:00, u progu rywalizacji z Pegulą, miała zaplanowany 60-minutowy trening na korcie numer 1. Ostatecznie Świątek pojawiła się na arenie z lekkim opóźnieniem. Zanim dotarła na obiekt wraz z Darią Abramowicz i Maciejem Ryszczukiem, jako pierwsi wkroczyli Francisco Roig oraz Tomasz Moczek. To już stały element, do którego przywykliśmy w ostatnich dniach, że hiszpański szkoleniowiec przybywa nieco wcześniej ze względu na poruszanie się o kulach. Chce być punktualnie na korcie, by śledzić trening Raszynianki od samego początku.

Gdy na arenę dotarła Iga, rozległy się gromkie brawa. Na trybunach kortu numer 1 zasiadło sporo kibiców. Można się nawet zastanawiać czy nie było ich więcej niż podczas wczorajszego spotkania z Naomi. Świątek trenowała razem ze swoim sparingpartnerem. Pierwsza wymiana rozpoczęła się o godz. 13:10. Najpierw było odbijanie na wysokości linii kara serwisowego, potem przejście do uderzeń z głębi kortu.

Najwięcej czasu podczas zajęć poświęcono na trening krótkich akcji. Przez długi czas Iga serwowała, Tomasz returnował i później ew. toczyła się szybka wymiana, czasami tylko w postaci jednego dodatkowego uderzenia. Zdarzało się, że Świątek sugerowała Moczkowi, jaki typ akcji chce w danym momencie rozegrać. Swoje spostrzeżenia w kierunku Raszynianki przekazywał także Francisco Roig. Aktywna podczas zajęć była Daria Abramowicz, która podawała piłki Świątek oraz Moczkowi. Czasami pomagał Maciej Ryszczuk.

Trening dobiegł końca punktualnie o godz. 14:00. Później na obiekt wkroczyły deblistki - Quinn Gleason i Ulrikke Eikeri. Gdy Polka zeszła w kierunku ławeczki, usiadła obok swojego hiszpańskiego szkoleniowca i oboje przeprowadzili jeszcze rozmowę po zajęciach. Później część teamu zaczęła opuszczać arenę. Najpierw wyszli Maciej Ryszczuk i Tomasz Moczek. Chwilę za nimi ruszył Francisco Roig, potem także Daria Abramowicz. Iga została jeszcze przez kilka minut. Poświęciła ten czas dla kibiców, którzy ustawili się licznie wzdłuż trybuny przy korcie numer 1. Raszynianka rozdała sporo autografów i zrobiła sobie kilkanaście zdjęć z fanami.

Mecz Świątek - Pegula już jutro. Główne zmagania w Rzymie potrwają do 17 maja.

Z Rzymu, Mateusz Stańczyk

