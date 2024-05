Świątek znów to zrobiła w Madrycie. Teraz stoi przed wyczekiwaną szansą

Forma - gigant Świątek, Amerykanka nie stawiła oporu

Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym sezonie Iga Świątek dołoży jeszcze kilka trofeów do swojej gabloty. Polka ma już na koncie skalpy z United Cup, turnieju w Dosze oraz w Indian Wells. Do tego w większości przypadków triumfy przychodziły 22-latce bez większego wysiłku; rywalki musiały sporo się napocić, by choćby urwać jej seta. W czwartek pierwsza rakieta świata zapewniła sobie awans do finału Mutua Madrid Open - i to w jakim stylu! Madison Keys nie zdołała nawet na dobre postawić się przeciwniczce, przegrała 1:6 i 3:6. Tym samym Amerykanka nie dołączyła do Beatriz Haddad Maii, która w ćwierćfinale zmusiła Świątek do rozegrania trzeciego seta.