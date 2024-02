Rok 2023 zdecydowanie należał w polskim sporcie do Igi Świątek. Raszynianka triumfowała w Indian Wells, a także we French Open. Rok zakończyła z przytupem - zwyciężyła w WTA Finals w Cancun, pokonując absolutnie najlepsze tenisistki na świecie, w tym największą rywalkę - Arynę Sabalenkę. Do tego w poniedziałek rozpoczęła 90. tydzień w karierze na pozycji liderki rankingu WTA . Takim osiągnięciem w historii mogło pochwalić się jedynie 10 zawodniczek.

Świątek kolekcjonuje zwycięstwa w kolejnych plebiscytach i rankingach

We wtorek ukazał się nowy ranking "50 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie", który magazyn "Forbes" przygotował we współpracy z firmą Pentagon Research. Niespodzianki nie było. Pierwsze miejsce zajęła Iga Świątek. Tenisistka wyprzedziła Roberta Lewandowskiego, który został umieszczony na drugiej pozycji.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Sorana Cirstea. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Organizatorzy docenili wpływ raszynianki także poza kortami

Wpływ na triumf Świątek prawdopodobnie miała równieś sportowa zapaść, której "Lewy" doznał w ostatnich miesiącach. Napastnik nie jest w stanie nawiązać do formy z ubiegłego sezonu, a doszło do tego, że kibice reagują z przesadnym entuzjazmem, kiedy tylko udaje mu się trafić do siatki. Jeszcze rok temu regularnie strzelane gole były dla 35-latka normą. Jakby tego było mało, FC Barcelona znajduje się w kryzysie i wszystko wskazuje na to, że w kampanii 2023/24 nie sięgnie po żadne trofeum.