Świątek znów na czele zestawienia gwiazd WTA, Niemcy oficjalnie ogłosili. Jest komunikat

Wczoraj były to jeszcze tylko domysły poprzez przeciek zaserwowany przez organizatorów, dzisiaj włodarze rozgrywek już oficjalnie potwierdzili tę informację podczas konferencji prasowej poprzedzającej zmagania. Iga Świątek zagra w tym roku w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Dla Polki będzie to powrót do tej lokalizacji po dwóch latach. To nie jedyna interesująca wiadomość, jaka ukazała się podczas dzisiejszego wydarzenia. Podano także m.in. nazwisko nowego dyrektora sportowego imprezy. To osoba mająca spore koneksje z Polską.