Iga Świątek pokazała, jak spędza czas wolny przed startem WTA Finals

Polka, która w Rijadzie pojawiła się kilka dni temu, intensywnie trenuje, ale nie zapomina o odpoczynku. Na Instagramie - gdzie obserwuje ją już ponad 2,3 miliona użytkowników - chętnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia. Obok zdjęć z treningów i kortów, często publikuje bardziej prywatne kadry, pokazując, że potrafi znaleźć równowagę między sportową dyscypliną a chwilami relaksu.

Tym razem liderka światowego rankingu opublikowała serię zdjęć ze swoim zespołem: trenerem Wimem Fissettem, psycholożką Darią Abramowicz, fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem i trenerem przygotowania fizycznego Tomaszem Moczkiem. Widać ich wspólne chwile w słońcu Arabii Saudyjskiej, a w tle - spektakularne widoki Rijadu.

"Klimat wolnego dnia. Zespół, spektakularne widoki i robienie zdjęć gołębiom" - napisała z uśmiechem Iga Świątek pod postem.

Internauci błyskawicznie zareagowali na wpis. Do momentu publikacji tekstu zdjęcia polubiło już ponad 21 tysięcy osób, a w komentarzach nie zabrakło ciepłych słów i życzeń powodzenia w turnieju. Przypomnijmy, że Iga Świątek w przeszłości sięgała już po końcowe trofeum w kończących sezon rozgrywkach. W 2023 roku wygrała w Cancun, nie odnosząc ani jednej porażki. Teraz będzie miała ona szansę powtórzyć swój sukces sprzed dwóch sezonów. Poczynania polskiej zawodniczki śledzić będzie można na stronie Interii.

