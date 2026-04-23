Świątek zmiotła rywalkę z kortu. Zaraz potem nadeszło potwierdzenie. Kaliber 39

"Żadna zawodniczka nie odnotowała więcej zwycięstw w swoich pierwszych 11 występach w głównych drabinkach na nawierzchni ziemnej w turniejach WTA 1000 od wprowadzenia tego formatu w 2009 roku niż Iga Świątek (39)" - to suchy komunikat opublikowany na platformie X przez popularny serwis OptaAce.

W I rundzie Polka miała wolny los. Turniej zaczęła od 1/32 finału, a tu czekała na nią Daria Snigur, ukraińska kwalifikantka klasyfikowana w światowym rankingu na 98. lokacie. Sensacji nie było - Świątek wygrała przekonująco 6:1, 6:2. Spotkanie trwało 61 minut.

Świątek z 10 tytułami pod szyldem WTA na kortach ziemnych. Czekamy na drugi triumf w Madrycie

Znacznie bardziej interesują nas jednak nie pierwsze, a ostatnie mecze turnieju. A pod tym względem w roku 2025 nie było kolorowo. Kiedy w ubiegłym sezonie Iga nie wygrała żadnego turnieju na mączce, zaczęto wyrokować, że ceglana nawierzchnia nie stanowi już atutu Polki. Czy rzeczywiście tak jest? Wiele powiedzą na ten temat najbliższe dni i tygodnie.

Inauguracja obecnego sezonu na kortach ziemnych nie wypadła w wykonaniu Raszynianki okazale. W Stuttgarcie za turniejową burtę wyrzuciła tylko 38-letnią Niemkę Laurę Siegemund. Kiedy przyszło zmierzyć się z dwie dekady młodszą Rosjanką Mirrą Andriejewą, sprawy potoczyły się mniej pomyślnie. Świątek pożegnała się z imprezą już po ćwierćfinale.

Madryt to drugi przystanek na tym etapie sezonu. Iga okazała się tu bezkonkurencyjna przed dwoma laty. W finale po fantastycznej batalii pokonała wówczas Arynę Sabalenkę. Wielu ekspertów obwołało ich starcie meczem roku.

Na koncie najlepszej polskiej tenisistki widnieje obecnie 10 tytułów zdobytych na kortach ziemnych w turniejach WTA (zestawienie poniżej). Na kolejny czekamy od 8 czerwca 2024 roku. Świątek po raz czwarty wygrała wówczas French Open i... zapadła w stan hibernacji.

W III rundzie madryckiej imprezy czwarta rakieta świata zagra ze zwyciężczynią meczu Ann Li - Alycia Parks. Na kort wróci w sobotę.

Wygrane turnieje WTA Igi Świątek na kortach ziemnych:

Roland Garros: 2020, 2022, 2023, 2024

Rzym (WTA 1000): 2021, 2022, 2024

Stuttgart (WTA 500): 2022, 2023

Madryt (WTA 1000): 2024

