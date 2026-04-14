Świątek zmieniła trenera, ujawniono powód. Padł zaskakujący komunikat

Jakub Rzeźnicki

Komunikat Igi Świątek o rozstaniu z Wimem Fissettem mimo wszystko zaskoczył sporą część fanów. Zwłaszcza, że reszta sztabu Raszynianki pozostała bez zmian. Do turnieju w Stuttgarcie Polka przygotowywała się już pod okiem nowego trenera - Francisco Roiga. Dlaczego Świątek zmieniła szkoleniowca? No to pytanie odpowiedział Marcin Matkowski. Wskazał, co wymagało u niej zmiany.

W skrócie

  • Iga Świątek rozstała się z trenerem Wimem Fissette po serii rozczarowujących wyników, w tym porażce w WTA Miami.
  • Nowym trenerem przygotowującym Świątek do turnieju w Stuttgarcie został Francisco Roig, podczas gdy reszta sztabu pozostała bez zmian.
  • Według Marcina Matkowskiego główną przyczyną zmiany trenera była potrzeba odświeżenia mentalnego i poprawy regularności gry.
Po serii rozczarowujących rezultatów Iga Świątek zdecydowała, że potrzebuje zmiany na stanowisku trenera. Czarę goryczy przelała porażka z Magdą Linette już w 1/32 finału WTA Miami. Niedługo później w mediach pojawił się zaskakujący komunikat ze strony Raszynianki.

"Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie [...] Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń" - brzmiał fragment oświadczenia ze strony reprezentantki Polski.

Świątek zmieniła trenera. Marcin Matkowski wskazał powód

O ile w kuluarach mówiło się już od jakiegoś czasu o możliwym rozstaniu, o tyle mimo wszystko zaskakujący był fakt, że reszta sztabu pozostała nienaruszona. A wielu kibiców i ekspertów optowało za pożegnaniem również z Darią Abramowicz.

Pochylić się nad powodami rozstania Świątek z Fissettem postanowił w rozmowie z WP Sportowe Fakty Marcin Matkowski. Siedmiokrotny uczestnik deblowego turnieju Masters wskazał wprost, zmian w jakich obszarach potrzebowała 24-latka.

Iga jest w stanie wygrywać największe turnieje. Najważniejsze, by wróciła radość z gry, a tej nie było widać. Z tego właśnie wynika zmiana trenera
wskazał Matkowski.

- Ta zmiana to przede wszystkim odświeżenie mentalne. Inny szkoleniowiec wiąże się z tym, że masz nowe bodźce do pracy, nowe oczekiwania, cele i często to napędza zawodnika. To może być też próba powrotu do dawnych, sprawdzonych schematów czyli agresywnej, regularnej gry z głębi kortu - dodał polski tenisista.

Iga Świątek w środę rozegra pierwsze spotkanie w WTA Stuttgart. Jej rywalką będzie doświadczona Laura Siegemund. Zdaniem Matkowskiego, jeśli współpraca Raszynianki z Roigiem będzie przebiegała dobrze, poprawie powinien ulec jej "mental".

- Do poprawy u Igi jest właśnie przede wszystkim mental i stabilność. Widzieliśmy w meczach w USA, że Iga potrafi prezentować dobry poziom, ale następują wahania formy. I to nie na przestrzeni całego turnieju, ale nawet pojedynczych meczów czy setów. Jeśli Iga wróci do regularności, to wyniki szybko przyjdą - podkreślił.

Iga Świątek
Iga Świątek i Wim Fissette
Iga Świątek
