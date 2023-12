Świątek zmieniła język i wypaliła do polskich kibiców. "Będziecie na kacu"

To była pracowita sobota dla Igi Świątek. Liderka światowego rankingu najpierw pokonała 2:0 Beatriz Haddad Maię w pierwszym meczu United Cup, a później – w parze z Hubertem Hurkaczem – przypieczętowała zwycięstwo polskiej drużyny, przyczyniając się do wygranej w mikście. Podczas wywiadu po drugim ze spotkań nagle przeszła z angielskiego na polski i skierowała specjalny komunikat do rodaków. Padły w nim słowa na temat… kaca!