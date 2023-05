Świątek zgarnęła fortunę. Wielka kasa dla Polki. Ale to Sabalenka rozbiła bank

Liderka rankingu WTA Iga Świątek przyleciała do Hiszpanii napędzona zwycięstwem w rywalizacji w Stuttgarcie i na kortach w Madrycie ani na moment nie zwolniła tempa. 21-latka ograła kolejno: Austriaczkę Julię Grabher , reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Bernardę Perę , Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową , Chorwatkę Petrę Martić oraz kolejną rosyjską tenisistkę - Weronikę Kudiermietową , tracąc przy tym tylko jednego seta.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Madrycie, pokonując Arynę Sabalenkę