Pierwsza runda Wimbledonu okazała się prawdziwym pogromem dla polskich tenisistek. Maja Chwalińska przegrała z Mananchayą Sawangkaew, co było w dużej mierze pokłosiem kontuzji odniesionej przez nią w drugim secie. Z turnieju odpadły także Magdalena Fręch i Magda Linette. Lepszy okazały się kolejno Anna Kalinska i Mirra Andriejewa.

Dopiero dzień później, we wtorek do rywalizacji w najstarszym turnieju tenisowym przystąpiła Iga Świątek. Kibice nie wyobrażali sobie nawet, żeby wzorem koleżanek z kadry i ona odpadła już na pierwszej przeszkodzie. A tą była Taylor Townsend.

Taylor Townsend postawiła się Idze Świątek. Trzysetowy bój w 1. rundzie Wimbledonu

Amerykanka dość szybko została przez Raszyniankę przełamana, a nasza tenisistka wypracowała sobie wysoką przewagę. Dość powiedzieć, że od stanu 1:0 dla rywalki wygrała sześć gemów z rzędu i po 31 minutach było 1-0 w setach dla Polki.

Niestety w drugim gemie 3. rakietę świata dopadła kompletna niemoc. Zaczęła popełniać podwójne błędy serwisowe, mylić się przy prostych zagraniach, co pozwoliło rywalce jej odskoczyć. Zaczęło się od 4:0 dla Amerykanki. Skończyło się na 6:2 i koniecznością rozgrywania trzeciego seta.

Niestety widać było, że Iga na korcie mocno się męczy. Podwójne błędy serwisowe się mnożyły, a rywalka wyglądała na dużo spokojniejszą. Pierwszy gem trwał niemal 15 minut i dopiero po wielu wymianach padł łupem Raszynianki. Był to jasny sygnał, że wydrzeć zwycięstwo nie będzie łatwo.

Wraz z upływem czasu Świątek zaczęła odzyskiwać rezon, a po jej przeciwniczce widać było coraz silniejsze oznaki zmęczenia. Polka wyszła na prowadzenie 4:2 i zaczęła narzucać na Townsend coraz większą presję. Do tego miała szczęście po swojej stronie. Po ponad 2-godzinnej batalii wygrała 6:1, 2:6, 6:3 i awansowała do 1/32 finału. Chwilę później ukazał się komunikat ze strony Wimbledonu.

Wyjątkowy komunikat organizatorów Wimbledonu. Tak doceniono postawę Świątek

Gdy Iga Świątek schodziła już z kortu, ukazał się komunikat ze strony Wimbledonu. Cudowny z perspektywy Polki. Doceniono jej postawę.

Mistrzowski występ. Iga Świątek przeszła trudną próbę w meczu z Taylor Townsend i rozpoczęła obronę tytułu od zwycięstwa.

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Błyskawicznie zaroiło się od komentarzy chwalących heroiczną postawę Polki. Bez echa nie przeszła także jej reakcja - po zwycięstwie w oczach 25-latki pojawiły się łzy. Wyraźnie rozemocjonowana wzniosła do góry pięść w geście zwycięstwa.

Iga Świątek Tolga Akmen EPA

Taylor Townsend Tolga Akmen EPA





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