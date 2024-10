Świątek żegna się z Wiktorowskim, a tu takie słowa. "Tam musiał pojawić się mur"

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski nawiązali współprace w grudniu 2021 roku, kiedy to 43-latek zastąpił na stanowisku szkoleniowca raszynianki Piotra Sierzputowskiego . Od tego czasu zawodniczka odnotowała ogrom wielkich sukcesów na korcie i - przede wszystkim - została "jedynką" światowego rankingu WTA na łącznie (jak dotychczas) 123 tygodnie. Każdy etap jednak kiedyś się kończy ...

Artur Szostaczko: Wiktorowski swoje, a Świątek swoje. Tam musiała pojawić się ściana

"Kto oglądał te mecze, to też widział nawet te kłótnie z boksem. Tomek Wiktorowski mówił swoje, ona robiła swoje. Jeżeli ktoś się zna na ten tenisie, to dokładnie to widzi i słyszy" - stwierdził m.in. Szostaczko w zdecydowany sposób.